ChatGPT十大熱話　這國家禁止使用　除咗對答仲有機會中六合彩？

由OpenAI(美國人工智慧研究室)所開發的人工智慧聊天機器人程式ChatGPT，不僅是近期當紅話題，更是近期最火紅的AI人工智慧聊天機器人程式，它能以流利的文字回答問題、提供資訊，還能依照用戶設定的條件進行對話。雖然，其準確度仍有待評估，但該功能產品一上線，立即被Google視為威脅，深怕ChatGPT將會顛覆搜尋技術，讓Google跌落網路搜尋引擎的龍頭地位，因此，還傳出Google內部拉起「紅色警戒」之消息。



ChatGPT中文全名為「聊天生成預訓練轉換器」，於2022年11月推出，目前仍以文字方式互動，根據台大電機工程學系副教授李宏毅表示，ChatGPT未來將跨入多模態輸出，意指除了能文字對應之外，還能透過圖片、語音、影片等進行對話，未來其發展將越來越擬真，就像是跟真人對話。

其用途十分廣泛，目前ChatGPT-3.5為免費版本，ChatGPT-4則供ChatGPT Plus會員使用，被《紐約時報》稱為「有史以來向公眾發布的最佳人工智慧聊天機器人」。同時OpenAI估值已漲至290億美元，比起2021年公開收購時，估值僅140 億美元，漲幅超過一倍。

另外，ChatGPT上線5天後，已有100萬使用者，上線兩個月飆增至上億名使用者，微軟甚至還加碼喊出要出資數十億美元，以此擴大雙方的合作夥伴關係。不過，隨之而來的大小爭議與問題不斷，包括許多人相當關注的ChatGPT產製的內容歸屬權為何？ChatGPT未來是否會取代某些職業？今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統調查，整理出近半年關於ChatGPT十大熱議話題，來看看哪些議題您也有關注！

▼▼▼ChatGPT十大熱議話題▼▼▼

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10. GPT-4支援圖片輸入

OpenAI在2023年3月15日凌晨宣布上線新的升級版本GPT-4，其準確度比比3.5版本高出40%，同時也開始支援圖像辨識，用戶可於輸入照片、圖表或螢幕解圖之後，要求AI以文字來解釋圖片內容，像是解讀圖表內容、看圖回答問題、解釋迷因圖片、找出圖中異常之處、解釋組合圖中各自小圖的重點、解讀漫畫的重點等等，展示與純文字輸入類似的功能。

GPT-4支援圖片輸入的消息曝光後，網友紛紛表示：「產圖AI終於來臨了嗎」、「能幫忙更簡單解決稅務問題，節省超多時間和精神」、「真的頗強，之前的正確性問題大多都解決了（運算的部分），這下真的要怕了」、「能做到4真的是很大的進步」。

9. 預測樂透中獎號碼

無所不答的ChatGPT能預連樂透中獎號碼？根據泰媒《Thaiger》報導指出，泰國一位名為布寧（Patthawikorn Boonin）的男子，多次向ChatGPT詢問「樂透中獎號碼」，雖然不斷被ChatGPT拒絕，甚至苦勸布寧不要沉迷賭博，不過，最後ChatGPT還是給布寧一組數字「57、27、29、99」，布寧立即拿這組數字簽購樂透，沒想到，最後「99」這個號碼，讓他贏得2千泰銖，在泰國掀起熱議，吸引破萬留言與6千次分享。

消息傳到台灣，不少網友紛紛表示：「這根本就是預知未來的超能力」、「真電腦選號」、「在台灣買是不會中的，要去西方國家買才準啦」、「有種來算算台彩啊」、「放心吧！台彩是不會被算中的」、「要備註買者是公務員才會準」、「ChatGPT是打不贏台灣的Cheat lottory的」。

8. ChatGPT著作權歸屬問題

ChatGPT除了可用於回答問題之外，還能寫小說、劇本、詩詞、翻譯，完全顛覆人類對科技的想像。不過，藉由ChatGPT所產出的作品，智慧財產權和著作權歸屬誰？是否會有侵權問題？據悉，截至今年2月中，Amazon線上書店已有超過2百本書籍將ChatGPT列為共同作者。另外，根據經濟部智慧財產局表示，仍要釐清ChatGPT所產生之文章有無取得授權，以及ChatGPT有無取得可轉授權予他人再利用之權利，若無法釐清確認，恐會發生不必要的爭議。

針對這類相關議題，網路上也熱議連連：「逃得過同儕審查的法眼就好說」、「其實搞美術的也在抵抗，靠北拿他們的圖訓練侵權」、「很多媒體才是內容強盜」、「AI與人之間的著作權應該不難討論」、「ChatGPT帶給我們無限幻想的同時，也應該先考慮一下它的後遺症問題」、「還是要看各國家要如何去裁定AI的創作」。

7. 學校禁止學生使用

教育界對於學生將ChatGPT運用在課業上相當擔憂，認為可能會發生抄襲問題，紐約市教育局提到，ChatGPT無法協助學生培養思考及解決問題的能力，考量到終生學習和教育方針，將全面禁止學校設備登入或使用ChatGPT。

另外，香港大學也向師生發出內部郵件，明確表明禁止使用ChatGPT或其他人工智慧（AI）工具在課堂、作業中，因為這符合抄襲定義，成為香港首間禁用AI工具的大學。至於台大則提到教學上可適度使用，若學生有使用到ChatGPT，請標註清楚，也希望能避免過度依賴；另外，老師也可限制學生使用，採開放角度接納ChatGPT。

對於學校禁止使用ChatGPT，網友們紛紛表示：「要不要禁止使用Google」、「教學早該與時俱進了」、「有工具還不給人用？、「怎麼不禁止用手機？」、「這等於怕抄襲所以禁止網路」、「怎麼會故步自封禁止」、「AI給的資料又不一定對，有什麼好禁的」、「訓練Double check 不是很好嗎」。

6. 意大利保護隱私封鎖ChatGPT

根據《法新社》報導指出，意大利隱私保護監管機構宣布封鎖ChatGPT，主因是OpenAI不重視用戶資料，日前更傳出意大利ChatGPT的用戶個資外洩事件，加上用戶年齡缺乏驗證機制，意大利當局認為，兒童恐怕會接收到不適合他們年齡心智的資訊，主張ChatGPT用戶年齡應限定在13歲以上。

同時，意大利也明確表示嚴禁OpenAI處理意大利用戶資料，直到OpenAI遵守隱私規範為止，另外，也啟動對該公司的調查，意大利是第一個封鎖ChatGPT的西方國家。

針對意大利的做法，許多鄉民有其他想法：「間接證明AI的強大」、「想到滿清末年愚民反對蓋鐵路，滿滿既視感」、「不跟上就是被時代遺棄」、「意大利跟不上競爭了」、「他們不要用是他們的損失，自己要鎖國就會漸漸跟不上世界的運作」、「跟拆基地台愚民有八七趴像」。

5. 加速AI晶片供應鏈成形

ChatGPT使用需求大增，AI晶片運算能力是人工智慧能否更進一步成長的關鍵，對此，進而帶動相關高階（AI）晶片與供應鏈的需求，從特殊應用晶片（ASIC）設計、先進晶圓製造，到小晶片（Chiplet）異質整合封裝、ABF晶片載板等，根據各大相關領域專家表示，台灣有不少廠商可一條龍完成，能加速台灣AI產業鏈成形。

不過，有些網友則持反向意見：「﻿現在大家都在投資AI，過一陣子等大家都套牢再來怪政府了，就變成A哀」、「伺服器才是最大受惠」、「AI晶片戰也同時開打了」、「挖礦炒完換AI？」、「市場取向根本不一樣，AI哪會跟我們搶低階卡」。

延伸閱讀：ChatGPT爆紅背後離不開GPU NVIDIA作超前部署搶佔AI顯卡龍頭地位

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4. 學生可使用於寫論文、寫報告

ChatGPT令人最震驚之處在於它能產出具備知識性內容，而且還能被廣泛關注，它的用途之廣，不僅具備編寫和除錯程式語言的能力，還會翻譯、撰文、回答問題，因此不少學生會使用它寫作業，甚至寫專題報告、論文等等，其文筆能力與整合能力都不俗，但同時也會引起著作權、抄襲爭議的相關問題。

對於ChatGPT的功能與能力，網友們認為若要完成學位，不可能全靠AI完成：「口試回答不出來，怎麼拿學位」、「它頂多幫你搞定書面上的東西，問題是要拿學位，又不只是要書面上的東西而已」、「它只是一種工具，應該沒問題」、「事實上OpenAI有給免費工具檢查內容是不是由AI生成的」、「沒給關鍵論點，AI依據甚麼寫文章」。

3. 網紅名人ChatGPT使用經驗談

ChatGPT於2022年11月推出，隨即在全球引發巨大迴響，許多名人、YT網紅、3C專家紛紛發表文章、影片探討ChatGPT人，像是老高與小茉、阿滴、大謙（什麼意思）、蒼藍鴿、啾啾鞋等，還有3C網紅蘋果妹、蘋果爹、tim哥、廖阿輝等，都針對內容與技術進行議題分析或應用教學，幫助一般民眾更加了解該AI技術的發展。

不少老高粉在影片下方留言表示：「老高講得太好了」、「感謝老高分享關於AI與人類的觀念」、「老高下的結論超棒的， 它就是工具！」、「蠻認同老高您對ChatGPT 的頗析與看法」、「感謝老高的這部影片，讓我認識了chatGPT這款相當棒的工具」。

2. 擔憂某些職業恐將被AI取代

今年2月AI趨勢專家李開復在個人粉專上提到，ChatGPT恐引發失業恐慌，尤其是簡單重複的流程性工作，像是電銷、客服、出納、收銀、快遞等，推估約有20種工作，未來可能會被人工智慧取代。另外，因為ChatGPT可編寫程式、撰寫文章報告等，同樣也引起工程師、律師、文字工作者的擔憂，擔心AI將取代自己職業。對此，台大電機工程學系副教授李宏毅表示，他不認為AI會取代整個行業，但確實會影響該行業裡某些面向的職務，民眾不該畏懼它的發展，而是該思考如何善用它，讓AI成為職場上的助力。

針對AI人工智慧可能會取代某些工作的相關話題，在網路上經常被討論：「現在的法官還不如給AI當，一堆恐龍法官」、「只有真人生產無法取代」、「除了維修人員，其他都能被取代」、「低階服務業被取代，高階不會」、「沒有無法取代的，快慢程度而已」、「服務業無法被取代，因為奧客需要尊貴感」、「也許無法完全取代，但AI輔助後職缺減少是可以預期的」。

1. 聊天對話、狂問問題

許多人遇到問題，都習慣在網絡上發問，希望能直接獲得答案，因此常被人暗酸「伸手牌」，如今ChatGPT問世後，用戶有任何問題都可以直接詢問，不需要大海撈針Google資料，尤其在PTT上，很多網友喜愛發問問題，現在已經開始有不少網民會直接貼出ChatGPT給的答案，成為相當有益的解決問題工具。

台大電機工程學系副教授李宏毅表示，ChatGPT儼然已是現今社會必備工具之一，不過，其準確度仍待商榷；另外，李宏毅副教授指出，使用者更需具備「問問題」能力，才能有效辨別正確性，對此，不少網友大表贊同：「現在產生的有趣新問題，就是要學怎麼問問題」、「對使用者來說，如何具備發問問題的能力是一大考驗，如此一來才能得到對的回答」、「要循序問問題才有正確解答」、「怎麼問問題其實還滿關鍵的」、「ChatGPT回答的高度，決定於問的人的深度」。

分析說明：



本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年10月03日至2023年04月06日，共0.5年。



系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『ChatGPT熱議相關話題』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。



本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。



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