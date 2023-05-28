日本旅行玩法很多，像北海道、九州、沖繩等，就非常適合自駕遊。自駕遊的前題當然是要租一部陪你「上山下海」的車，不過租車又有保險、驗車、交車等問題，日本語言不通又怕到時雞同鴨講，以下一次過分享日本租車的完整流程，以及分析保險要否加購 NOC。



事前準備

日本接受香港的國際車牌，因此想在日本自由行，就要在出發前先申請一張為期一年的國際車牌。與申請正式駕駛執照（10年牌）一樣，市民只能透過網上預約或郵寄申請，不能直接在網上完成申請手續。在「香港政府一站通」網上預約時，需要提供香港身份證號，以及正式駕駛執照（有效期需在申請當日仍屬有效或已屆滿不超過三年），而暫准駕駛執照（P牌）就不符合資格申請。

日本租車十分簡單，但亦有不少地方需要注意。

國際車牌網上申請教學｜自駕遊必備！P牌可否申請？所需文件一覽

網上預約租車

當決定好目的地和行程後，可以在各大租車平台上預約灣。以Toyota Rent-A-Car為例，選擇租車日期、取車地點、車輛規格後，就可以選擇車輛，以及用信用卡預先支付租車費。

👇👇日本自駕遊租車教學👇👇

+ 4

ETC 卡

租車時會問是否連 ETC 卡租借，而日本的高速公路大多會收取通行費，可用現金、信用卡、自動 ETC 卡支付。想快速通過高速公路的話，ETC 卡支付較為方便，只要在還車時在租車公司以信用卡或現金一次過支付通行費即可。

日本sim卡懶人包｜遊日必睇！十款網購／鴨記數據SIM卡資料一覽

日本高速公路收費站，紫色通道為 ETC 專用，無需停車繳費

保險

在日本租車，有一件必須做的是買保險！以防發生事故時也有保障。根據各間租車公司，可以投保的方案各有不同。不過基本的第三者保險大多包含在租車費用中，而由租客負擔的金額就分有 NOC和免責額。

NOC 是作為營業損失向租車公司支付的金額；免責額即是賠償金額中由租客負擔的金額。如租車時保險加購NOC和免責額，即可在發生意外時讓自負額盡量減低（根據保險方案可減至$0）。

Visit Japan Web離線使用教學｜日本落機冇上網 仍可快速通關

到步取車

到日本預約取車的地址後，取車時要與工作人員檢查損壞或刮損痕跡，宜拍照留底，簽署「車輛損傷確認表」 。檢查完成後，看清楚租車合約內容和規定，如同行有其他駕駛者的話，最好一同申報，以免保險有任何爭拗。

完成手續後，職員會講解車內設備的使用方法，如導航系統、音響、引擎發動等操作，特別要注意 GPS 定位如何使用，因為日本車內中控大多內置 GPS 功能，比使用 Google Map 更準確。出發前記得拿租車公司聯絡資訊，如遇到緊急狀況時，可通知車行，以及了解租的汽車加油的種類和油箱的使用方法。

日本部分油站為自助入油，而且有分無鉛95、無鉛98，因此要了解租來的車輛要求入那一種油

還車步驟

為免產生遲還車罰款，應在預定時間前準時回到租車公司。大多租車公司要求滿油還車，因此記得預留時間在車行附近的油站，加滿油並保留收據交回租車公司。與工作人員檢查車況後，如有租借 ETC，還車後支付高速公路費用即完成整個租車流程。

租車公司

日本租車可以找專門經營的租車公司，以及由車廠經營的租車服務，前者更方便格價和找各類的車款，後者則如有心水的租車品牌，就可直接向該車廠租車。以下分享兩個方便的租車網站，以及7間日本國家旅遊局介紹的租車公司：

Europcar 租車連結（按此進入）

Rental Cars 租車連結（按此進入）

Nissan Rent a Car 、Times Car Rental、Nippon Rent-A-Car、Toyota Rent-A-Car、Niconico Rent A Car、Hertz、JR（日本鐵路）Rent-A-Car

