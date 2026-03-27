訂酒店5大慳錢攻略！附獨家Agoda/Trip.com/Klook酒店95折優惠

訂酒店及機票往往是去旅行花費較多項目，訂酒店想用最平優惠？《香港01》好食玩飛團隊準備了這篇訂酒店優惠文章，教你一些慳錢訂酒店的小秘訣，介紹怎樣用最平的價錢，訂到最合心意的酒店吧！

訂酒店優惠｜5大慳錢攻略

慳錢攻略1. 訂酒店使用優惠碼

許多酒店或訂房平台如Trip.com、Agoda等，都不時提供訂酒店優惠碼，用這些優惠碼訂房可以節省不少。優惠碼通常可以在酒店的官方網站、社交媒體、電子郵件訂閱等地方找到。我們亦有一篇文章介紹了不同酒店訂房平台的優惠碼，無論Trip.com、Klook、Agoda、Booking.com或是永安旅遊都有！除此以外，《香港01》好食玩飛也有獨家無門檻的Trip.com酒店優惠碼，下次訂房前，別忘了來《香港01》好食玩飛找找看有沒有適用的優惠碼！

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活動期間：由即日 至 2026/6/30

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《香港01》讀者專享｜ Agoda 獨家 5% 優惠碼訂酒店

活動期間：由即日 至 2026/6/30

旅行適用期間：由即日 至 2027/06/30

如何領取：指定 Agoda 優惠代碼頁面

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優惠期：即日 至 2026年12月31日

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慳錢攻略2. 訂酒店時留意不同平台限時優惠

網上預訂酒店平台經常推出限時優惠和特價活動，有時甚至會有最後一分鐘的驚喜價。如果你的旅行日期相對較為靈活，那麼這些特價活動就是你的最好機會。不妨打開那些訂房平台的通知，也許下一次的驚喜價就在眼前。

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慳錢攻略3. 留意酒店套票

有一些酒店訂房平台會推出含酒店住宿的旅遊套票。這些套票不僅價格更為實惠，還可能包含其他的附加值服務，像是機場接駁車、餐飲券或是旅遊行程等。例如Klook的Stay+套票方案就是一個酒店+旅遊產品的優惠組合，推出較為實惠的價錢，讓大家為旅客可以用來配搭酒店及想前往主題樂園活動門票、餐飲、交通及電話網路工具。

除此以外，Trip.com都有酒店+機票套餐，在考慮下一次的旅行計劃時，不妨看看有沒有適合的套票優惠。

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慳錢攻略4. 訂酒店用信用卡優惠

許多信用卡公司與酒店或訂房平台有合作，提供不同的信用卡優惠、賺取更多里數方案。例如，使用某一種信用卡訂房可以享有折扣、升級房型或是獲得額外的回饋點數等優惠。每次訂房時，不妨先看看你的信用卡是否有這樣的優惠，或許意外地得到不少優惠。

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慳錢攻略5. 提升會員等級

許多酒店和訂房平台都有會員制度。會員等級越高，享有的優惠和服務就越多。例如，高等級的會員可能可以升級房間、免費早餐、免費無線網路等待遇。所以，如果你經常旅行，或許可以考慮在一、兩個平台上積累會員等級，長遠來看，不僅僅是金錢上的節省，更有可能享受到更好的服務和體驗。