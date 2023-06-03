ChatGPT 開放連網功能　大幅提高實用性　使用教學＋實測一文看清

OpenAI 已陸續開放 ChatGPT Plus 用戶使用連網功能，也就是使用 ChatGPT 問答時，不會再侷限於 2021 年以前的資料，或是一直出現資料庫只到 2021 年，無法提供相關訊息的答覆。只不過 ChatGPT 的連網功能預設是關閉，必須手動開啟，並在 GPT-4 語言模型下運作。也就是說要使用 OpenAI 官方提供的連網功能，第一個條件就是付費使用的 ChatGPT Plus 的用戶。



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如何開啟 ChatGPT 連網功能？

由於 ChatGPT 連網功能目前正陸續針對 ChatGPT Plus 用戶開放中，因此預設是關閉的狀況，必須手動開啟，才能使用到連網功能，以下就示範如何開啟 ChatGPT 的連網功能。

首先登入 ChatGPT 網頁（https://chat.openai.com/）， 在頁面左下角，展開帳號選單，點選「Settings」。

於出現的視窗中，選擇「Data features」頁面，就會看到「Web browsing」的選項，把它設定為開啟。

回到 ChatGPT 首頁，選擇要使用 GPT-4 語言模型，並於出現的選單中，按下「 Browsing Beta 」。

當 GPT-4 的前面出現地球符號，表示目前使用是連網的 ChatGPT 。

ChatGPT 連網實測

實際來看看能連網的 ChatGPT 可以帶來什麼資訊內容。首先請它整理出 2015 年以後的 Computex 時間。在過程中，可以看到標示搜尋中的畫面。

上述的搜尋中畫面，大約要等待 1~2 分鐘才會回覆所整理的結果，所顯示的內容中已找到 2023 年的時間。

點選上步驟後方的綠色標示，就會連結到參考的網頁，檢查一下，是 2022 年的新聞，確實已突破 2021 年的限制。

連網搜尋即時文章

過去，讓 ChatGPT 列出 T客邦網站上最新的三篇文章，它會告訴我們無法連網。現在，同樣的問題，請列出 T 客邦網站上最新的五篇文章，已經可以運作。

只不過，等待的時間大約要 1~2分鐘，實在有點久。除了會列出文章標題外，還可以看到標示出的時間。

點選 ChatGPT 所列出文章後方的連結，確實是開啟 T 客邦新文章的頁面。

總結：回覆內容更完整，但等待時間有點久

有了具備連網能力的 ChatGPT，實用性又更高了，不會有抓錯文章、無關內容的回覆，且連網也不再是 Bing 的優勢了。不過，目前必須是 ChatGPT Plus 用戶才能使用，也就每個月支付 20 美元訂閱費用，是不是值得，就看平時對 ChatGPT 使用程度。當然，如果不是 ChatGPT Plus 用戶，目前還是可以透過 Chrome 的擴充程式 Web ChatGPT 來突破無法連網的限制。

而個人覺得目前 ChatGPT 連網回覆的時間實在有點久，平時如果覺得 Bing 不夠即時，那現在可連網的 ChatGPT 會等待更久一些。

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【本文獲「T客邦」授權轉載。】