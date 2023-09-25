換了新iPhone 15，最麻煩的當然就是將舊機的資料轉至新機上，不少人在過八達通時發現未能成功過機，究竟如何才可順利換新機？下文就為大家解說如何將八達通轉移，幾個步驟就可以完成。



iPhone 15正式推出，不少果迷都開始換新機，雖然現在要舊機過新機資料十分方便，只需要利用iCloud或Wi-Fi直連便可以將舊機資料過新機，可是信用卡／八達通等資料都要人手「逐個入」。不少人在過八達通時出現問題，不是找不到便是過不到。今次下文就為大家作一次轉移新機的步驟教學，一看即懂。

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1. 先在舊iPhone上，進入Wallet內，點按想轉移的八達通右上方「...」後，再點按「卡的詳細資料」。

2. 點按最下方的「移除卡」後，這張八達通的資料會轉傳上iCloud的資料庫內。

3. 成功由舊機刪除八達通資料後，便在新iPhone的Wallet內，點按「＋」來加新卡後，等待一會成功讀取iCloud資料後再點按「之前的卡」。

4. 手機此時會load出已存入iCloud內的信用卡／八達通等卡，選擇打算加入新iPhone的八達通後，選擇點按「繼續」。

5. 點按「下一步」便可以加入八達通入新機內。

6. 等待一會，便成功將八達通加入新iPhone內。

7. 建議安裝「八達通app」，可以作更多管理卡的功能。

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