Google Maps能預存多個點對點行程一鍵導航　路線規劃可這樣設定

近年來 Google Maps 上的功能可說是越來越豐富完善，它不僅是一個實用的導航工具，同時也囊括了探索周邊店家、訂位訂餐和社群交流等多項功能。



其中，針對路線導航規劃部分也設有「釘選」功能，讓用戶能夠在即將到來的旅程之前，預存數個點到點的汽車和大眾交通工具的導航建議路線，出發時直接一鍵導航，不必再費時輸入地址和找尋最佳路線。

用Google Maps規劃行程：

+ 19

步驟 1. 首先示範在 Google Maps 上儲存大眾運輸工具路線，第一步輸入起迄地點後，選擇公車圖示，接著點選所要儲存的最佳路線建議。

步驟 2. 再來於路線規劃的畫面左下角選擇「釘選」。

步驟 3. 這時便會顯示「已釘選」。

步驟 4. 如此一來，屆時便可在 Google 地圖首頁下方的「出發」頁面中，直接一鍵點擊預存的釘選導航路徑。

步驟5. 另外，若要事先預存汽車路線規劃，那麼一樣先鍵入起點和目的地，並且選擇「汽車」導航圖示。

步驟6. 點選右下角的「釘選」選項。

步驟7.最後在主頁下方的「出發」分頁裡變能看到預存的路線規劃。

步驟8. 點擊上一步的「開始」後即可開始導航。

步驟9. 若要取消釘選事先存好的路線規劃，那麼只需在「出發」分頁中，點擊該路線規劃。

步驟10. 最後再按一次「釘選」即可。

延伸閱讀：Google Maps 暗藏神秘功能惹熱議 網民：居然還有人不知道這功能

+ 6

【本文獲「T客邦」授權轉載。】