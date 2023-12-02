Google Map可查詢自己的足跡？過往旅遊記憶瞬間再現　更有時間軸

無論用來搜尋地點或進行導航，Google 地圖都是大多數使用者的最佳良伴，同時不管你拿 Android 或 iPhone 手機，Google 地圖 App 也幾乎是人人會裝，因此在預設情況下，Google 地圖其實會默默蒐集使用者的定位與移動資訊，並且將其製作成時間軸，方便日後查找和回憶。



從Google Map查詢自己足跡：

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步驟 1. 此處以電腦網頁版進行教學，開啟 Google 地圖並登入帳號後，首先點選左上角的三條橫線圖示。

步驟 2. 開啟側邊欄後，找到「你的時間軸」選項並點入。

步驟 3. 畫面跳轉後，即可開始進行 Google 地圖時間軸的操作。地圖上顯示紅點的位置，為使用者曾經到過且被定位下來的地方。

步驟 4. 於左上角選擇年份、月份、日期，即可過濾出過往的某一天，自己曾經到過哪些地方。

步驟 5. 日期選擇完畢後，左邊將會顯示過去的某一天中，Google 地圖的定位紀錄位置與交通方式，右邊則是實際移動路徑。

步驟 6. 如果只選擇年份或月份，沒有特別指定日期，下方則會出現 Google 地圖自動整理的行程，方便搜尋過往的旅遊記憶。

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