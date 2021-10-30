許多人都曾經歷過創造出一組不可能被猜到的網路密碼，結果自己卻忘得一乾二淨。英國國家網際安全中心（NCSC）的頭號專家現在推薦一個簡單的招數，只需選擇三個隨機且難忘的單字，就能確保網路帳號的安全了。



每日郵報報導，NCSC技術總監李維博士（Dr Ian Levy）不建議用字母、數字與特殊符號組成的複雜密碼，「傳統密碼建議告訴我們，要記得多個複雜的密碼，這簡直是愚蠢」。

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他說，「有幾個很好的理由讓我們決定使用三個隨機單字的方法，特別是因為它們創造的密碼是既強大又好記。透過遵循這個建議，民眾將更不易受到網路罪犯的攻擊」。

根據NCSC解釋，駭客通曉典型的密碼方法，像是把字母「o」換成數字「0」，這種技術其實「造成創造更可預測的密碼」。反之，結合三個隨機單字創造的密鑰，實際上更難被密碼破解演算法偵測到。雖然這招不是萬無一失，但主要優勢在於簡單，外行人也能理解和運用。李維博士同時鼓勵民眾去思索他們用在重要帳號的密碼，並考慮使用密碼管理員。

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