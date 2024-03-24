蜥蜴可愛好養　這些品種更是性格溫順　注意日光浴購買合適太陽燈

對於多數人來說蜥蜴的外貌看起來有一點恐怖，但是還是有一部分人會將蜥蜴當成寵物來飼養。



在多數情況下蜥蜴都是比較溫順的，飼養久了之後我們也會慢慢地發現牠們可愛的一面。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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平原巨蜥和其他巨蜥相比，更喜歡攀登，並且較少游泳。但牠們仍然需要有很大的游泳場地。這些巨蜥小時候喜歡爬石頭，喜歡在太陽下或是水盤裏遊蕩，牠們會擠進任何縫隙裏。軟木樹洞十分適合作為牠們的躲藏洞穴。

在日間牠們需要華氏85度以上。一開始先餵蟋蟀，然後嘗試餵牠們金魚。當牠們接近一英尺長，在牠們的菜單里加上小老鼠和罐頭巨蜥糧。注意，平原巨蜥在牠們的糞便附近走動，這就是說牠們很可能帶有沙門氏菌。每次接觸過爬蟲後都要洗手。

麗紋龍蜥和北草蜥(詳情介紹)體型中等，性格活躍，適應性強，宜缸養。佈置和餵養與長尾鬣蜥相同，但不用洗澡，缸內要保持濕度，忌悶熱與陽光暴曬。可以偶爾上手，但要注意麗紋龍蜥行動迅速，偶爾被激怒時，會張口咬人，所以不要用力去抓牠和拽其尾巴。

石龍子體型中等，尾較長，體表鱗片光滑，類似蛇，生命力較強，喜土中穴居。缸養條件簡單，缸底鋪沙土5至10cm厚，放飲水盆和餵食盆各一個，食物以麪包蟲和其他昆蟲為主，注意保持環境潮濕。

長尾鬣蜥俗名變色龍、水龍。顏色豔麗，性情溫順，體長在40cm以上，可以缸養或放養。缸養要求缸的長度超過蜥蜴的長度，越大越好，缸底以沙或石做鋪墊，放塊沉木或石塊供其棲息，缸中置一水盆，水以晾曬過為佳，供其飲水與洗澡。食物以麪包蟲為主，1至2天餵一次，一次可吃6條蟲。有條件的可以捉些蟋蟀和青蛙來改善伙食，偶爾餵一些生菜或蘋果可提高其體質。

在飼養蜥蜴時要注意幾乎所有的蜥蜴類都需要照射陽光，在體內利用維他命D吸收鈣質，而患俗稱軟骨病的佝僂症死亡。在室內飼養時，不易做日光浴，可利用紫外線燈或太陽燈作為照明，以補充紫外線；但壁虎類大多為夜行性動物，不需要太多的紫外線。

蜥蜴雖然要進行日光浴，但日光浴經常造成籠內的溫度過高，每日進行日光浴將有害健康，最好的方法是平時使用太陽燈、紫外線燈照明，並偶爾進行日光浴。使用太陽燈照明，從早到晚，每日照射12小時左右，即能達到充分的效果。紫外線燈的強度比太陽燈強許多，過強的紫外線對動物有傷害，同時也有曬傷，眼睛失明的危險，每日照射10-20分鐘即可。

使用紫外線燈時，應該在籠內佈置一處燈光照射不到的地點，當蜥蜴自己慢慢移動到移動到燈光照射不到的地點時，那麼說明照射量已經差不多夠了，這時就可以把紫外線燈關掉了。

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