養龜的9個基礎小知識　先從新手最愛巴西龜養起　還要記得曬太陽

養龜並不難，但真正要養好牠還是要掌握一些技巧的，所謂的技巧也是一些前輩根據自身教訓總結的經驗，



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1、養龜新手最好選擇草龜和巴西龜這些比較容易飼養的種類。

2、如果發現龜甲潰爛，要即使處理，潰爛較淺的，可用雙氧水清潔傷口，將壞死的組織應小心剔除，然後用高錳酸鉀粉撒在傷處。如果潰爛情況較嚴重，傷口較深，肌肉外露情況嚴重，就不要用雙氧水清潔傷口，以免龜的痛苦加大。

3、在每次給龜龜喂完食之後，龜龜此時就會便便。便便過後水當然髒啦。所以這個時候換水最好啦。建議是隻換2/3的水，留部分老水在裏面。

4、一般最好不要在中午太陽特別大的時候曬太陽，這個時候的溫度太高，龜龜可不喜歡。早上最好，時間為15-40分鐘這樣。可以在把龜龜放在有一半太陽曬得到一半陰的地方，便於龜龜選擇。

5、水的量一般以略高於龜背為益，能夠讓龜龜伸出頭就能呼吸就成了。特別是比較小的龜，水不能太多。盆中間還可以放一塊比龜殼大一些的石頭，平一些的。略高於水面。便於龜龜想上岸的時候休息的地方。

6、龜龜天性怕生。平常不要老去打擾龜龜。讓龜龜安靜的待著，讓牠自己習慣一下環境。當你放了食物的時候，要走得遠遠的。龜龜一開始是不會在主人面前吃東西的。牠會偷偷的吃。等時間久了，龜龜熟悉你了，才會在主人面前吃東西。

7、給龜餵食，可以將食料要投在水中，但飼養龜的水中不要放卵石。因為，要避免細小的食料落在卵石縫隙中，時間長了就會腐爛而影響烏龜生活的水質環境。

8、飼養烏龜需要較大的空間，飼養的密度不能過於擁擠，而且還要注意烏龜大小強弱的搭配。因為烏龜也會弱肉強食，為了避免烏龜相處爭鬥，應該選擇大小合適，能力接近的烏龜進行飼養。

9、對於幼龜來說，幼龜所能適應的水溫約為攝氏23—28度。天冷時，容器上面的空氣也應加溫，在養殖箱上加裝一盞罩燈便能兩全其美。若水溫仍太低，可在水中設置加熱棒–儘可能是可調節溫度高低的。特別重要的是幼龜要有直接受日光照射的機會，可將養殖箱置於陽台或窗台，如不可能的話，每周須給幼龜一、兩次紫外線照射，每次約三至五分鐘。

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