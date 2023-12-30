養蛇要注意些什麼？比一般寵物更省心省力　但這些基本概念要留神

蛇作為異寵也有著一部分的受眾，而且比起養貓狗，養蛇可能稍微省心省力一些。當然在養蛇之前也要注意一些基本問題，否則仍有很大的可能導致寵物蛇死亡。



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1. 養蛇的特點：容易打理、異味小、相對乾淨。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

2. 哪些蛇比較受歡迎：大部分的人養的不外乎是黃金蟒、緬甸蟒、玉米蛇和球蟒等，多以小蛇為主，因為體積小也較好照顧。一般作為寵物飼養的蛇一定是無毒蛇，同時性情要和平，對於人沒有攻擊性，且多半從小養起，較易於和主人培養感情。

養蛇的缺點有哪些：食物多半為新鮮的活體，青蛙、小雞、老鼠或是小型的動物等，花費較大，來源不易。無論是否具有毒性，都還是會有咬傷的可能性存在。

3. 飼養要點：

初飼養時，至少要讓牠靜養四至五天，此時只要提供水盆，不要去干擾牠，讓牠習慣新的環境。健康的蛇通常會在籠中靜靜的盤成一圈，當人靠近時會產生警戒的反應。

正常的情形下蛇會吃活餌，但養在籠中的蛇有時會視放入籠中的活體為威脅，反而採取自衛的反應而非進食此時可採餵食剛殺死的新鮮動物為食。抓蛇時可以先輕柔的將蛇頭按在地上，然後抓住蛇頭後面一點的部位，拿起時要注意支撐住蛇的全身，而非懸空擺盪，不然容易造成脊椎骨關節的脱臼。

4. 養蛇的基本設備：

飼養箱：最好是具有玻璃門的箱子，容易看清楚內部的情形，大小適中即可。其次是通風性，蛇雖然是乾淨的動物，養殖箱的通風性還是要注意。

5. 底材：可用適當的材料在籠內鋪底，如報紙、砂、土等，也可加上樹幹讓蛇有攀爬的空間。

充足的飲水：水的功用除供水食用外，還有調節體温、清潔身體、利於排便的用途。所以需準備一個大小可以把整個身體浸進水中的盛水器，水盆的水要充足且隨時提供新鮮的水以供使用。

6. 食物

蛇是肉食性的動物，且大多是吃活的生物；食源則因種類而略有不同，但大都以齧齒動物、魚、蜥蜴、禽鳥、哺乳類、同類、蛙類為主。餵食的量不宜過多，另外要注意寄生蟲問題。

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