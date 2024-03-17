純真貓咪最愛毛毯　每天都要拖著走　主人為牠準備了一個特大驚喜

網友@凱瑟琳 養了兩隻小貓，長毛貓布蘭和黑貓艾德娜。



其中布蘭是一個非常有特點的小貓，牠很喜歡凱瑟琳的毛毯。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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小時候就咬着小毛毯走，有時候還會咬她衣服上面的繩子拖着走。

長大之後，變壯實的布蘭會會咬着比自己身體還要重的毛毯，將牠們從客廳拖到卧室。

但布蘭也很懂事，當牠發現毛毯被主人使用時，不會上前索要和爭搶。

前段時間，凱瑟琳給布蘭籌劃了一場驚喜。

她用布蘭最喜歡的毯子在卧室裏打了一個小帳篷，還放置了貓貓們最喜歡的玩具和食物。

一人倆貓度過了非常快樂的家庭露營日，真的太有愛啦~

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