養烏龜的小技巧　這些飼養前要注意事與設置你都準備好了嗎？

烏龜是一類比較小巧的寵物，飼養起來比較方便，但養龜並沒有想象中的那麼簡單，要想讓烏龜過得舒服，我們還是需要給愛龜準備一個良好的生存環境，使用一些不專業的器材，烏龜容易生病甚至是死亡。因此飼養烏龜還是需要選購一些專用的養龜器材。



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1、容器：

容器尺寸不可過小，以長度最少為龜的腹甲長度的10倍，寬度最少為龜腹甲長度的5倍為基準。過小的環境以後維護工作難度大，也會影響龜的狀態。容器可以選用玻璃和塑料等防水且無毒的材質做成的容器。例如養4cm的龜所需要的環境空間最低是長40cm，寬20cm，有水區有陸地的環境。

2、加熱設備：

包括加熱棒、各種加熱燈和加熱墊。加熱棒需要購買不鏽鋼自動控溫的，防止溫度不穩定的時候導致龜的一些疾病。也是全年都會頻繁用到的必備設備。尤其是春秋和冬天。加熱燈形式很多如果沒有溫度控制器的話需要根據環境的大小，高度來選用合適瓦數的加熱燈。加熱墊只適合局部加溫，熱效率低。對於龜類飼養來說常用的有加熱棒和加熱燈。建議最好買兩個，備用一個以防不時之需。

3、溫度計：

溫度計是用來觀察測量環境穩定性的，就是把環境的溫度便於觀察化，而不是憑感覺。之前提到人本身是變溫動物，自身有溫度產生，在加上不同部分對溫度的敏感度不同，所以用人的溫感來確定環境的溫度是自欺欺人的行為，參照物就不準確那結果當然也不準確。至於溫度計的選擇我建議用電子探頭式的，優點是可以移動，精準率還可以，靈敏度較高，不容易損壞，壽命長。

因為有些龜因為好奇心會去撕咬，要是採用玻璃的可能會被龜咬壞或者撞壞，玻璃以及水銀都對龜有潛在危險。貼紙的那種只能測定固定區域的溫度，你總不能把需要測量的區域都貼一張吧，那造價還不如購買電子的了。

4、過濾系統：

過濾系統其實算是可選設備，但是為了龜的安全和減少日常維護的工作量建議還是設置好。過濾系統主要分為三部分：潛水泵，過濾盒和過濾材料以及連接管。潛水泵和過濾盒可根據自己環境的需求分開購買（注意不要買三合一泵，那種泵並不適合養龜），潛水泵瓦數的大小和流量、揚程，過濾盒的尺寸，濾材的選用都要根據環境和自己的要求而定，沒有唯一標準。最簡單的過濾方式就是上濾，潛水泵+上濾盒+過濾棉的搭配方式。可以滿足小環境低密度飼養的需求。

5、小山：

除了一些深水龜，它們從不上岸，多數品種都需要浮島休息的，同時這也是它們「曬殼」的好場所。你可以選擇很多物體來作為棲息地，比如流木，沉積岩，瓦片，或者水龜專用的浮島。

6、照明燈：

照明燈主要是增加光照，增強觀賞效果。龜長期飼養在無太陽光的環境中，易患軟骨病(尤其是稚、幼龜)、黴菌病等疾病，故無論淡水棲龜類還是陸棲龜類，都必須在飼養缸中配置照明燈(若飼養缸較小，也可定期將缸移至室外照射太陽)。淡水棲龜類可選購水下太陽光燈管，將燈管懸掛於水中，既能增加光照，又能殺菌。陸棲龜類可選購燈泡、太陽光燈等。

7、鋪墊材料：

是指墊在飼養環境中的材料。龜在自然界環境中腳踩的是沙、土、青草、石頭等。人工飼養條件下，飼養場所內鋪墊的材料應與龜原產地的環境儘量相同。

陸龜通常用的鋪墊材料有沙、土、報紙、瓷磚和木屑等。若將龜長期飼養在水泥地上，龜的爪將磨斷或磨禿。水棲龜和牛水棲龜飼養箱底可鋪墊小石子、雨花石等。

8、其他設備：

飼養龜可能還需配備pH試紙、消毒液、撈兜、塑料盆、衛生刷、軟毛刷、吸水管、壁紙(放在玻璃缸上)、記錄本等工具。

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