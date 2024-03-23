貓咪是砂畫藝術家？第一屆有味砂畫展來了　畫出圖案只是小兒科

之前喵耳朵和朋友開玩笑：如果有一天貓主子在貓砂盆裏畫起了畫，在貓爪板上繡起了花，你會不會很驚訝？



朋友説，那不就是妥妥的「砂畫」藝術家？必須得辦個展覽。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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這不，首屆貓「貓咪砂畫展」真的來了，前方高能，諸君請戴着口罩欣賞~（素材源自熱血笨蛋及眾網友）

有請第一位「尿尿」藝術家，看起來確實是上過大學的，竟然在貓砂盆裏寫了一個「士」~

網友：這是要弄啥？想表達你是男子？還是説你是士大夫，知識分子呢？期待你的解釋~

不想解釋，我就是想説俺是個書法家，你看這山到底行不行，我看行呢！

學習完了語文，再看看數學，行走江湖可不能當個糊塗貓貓~

不錯不錯，已經學到數字6了，這是真的「666」。

看出來了，大家都很「6」，直接就「6翻了」，不知道啥時候能學到520？

説到這，有位勇士不服氣了，數字不夠，形狀來湊，愛你的方式千百種呢！

貓咪：不知道為什麼？那就點個贊吧，我也不知道為什麼：？？？

果然是沒有最驚訝，只有更驚訝，今天咱就和屎尿幹上了，愛看，但是這到底是個什麼東西？想要飛翔的「翔」~

打小學習外語的貓貓，也要來展示展示，還是先從基礎學起，來跟着我寫：A……

看完只能表示，這真的很OK，不説OK都不行啊，來自同行的肯定~

不得不説，真的是厲害，貓砂盆裏的一方天地，是貓咪的世界，我們細心去觀察，總有讓你意外的收穫，貓糧也是，你看你看~

哈哈哈，喵耳朵説了請戴着口罩，這是一個雖然極具觀賞性，但是味道溢出了屏幕的展覽：眾位鏟屎官們，你們還好嗎？貓砂準備好了嗎？

如果你們還好，咱來看點精彩的，對，就是精彩的，請往這邊看「→」，哈哈哈哈。

不看書法了，畢竟，「士」別三日，當刮目相看。如果學習累了，那就給自己對自己好點，弄點吃的？

這金黃酥脆的炸雞腿？誰看了不迷糊，哈哈哈哈哈哈

網友：麪包糠黃金炸雞腿也不錯，看起來和真的一樣~

別説雞腿啦，其實海鮮也是有的，海星大家吃過嗎？看起來很不錯的樣子~

這，真的不過分嗎？來自貓主子的投餵：加油，奧利給~

好啦，今日份展覽暫時就到這裏了，至於貓爪板上繡花那點事，等喵耳朵戴上老花鏡，給大家先尋覓尋覓，期待中~

各位寶子們，沒事也關注關注你們家裏的那位「砂畫家」~

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【本文轉自「貓來了」，微信公眾號：aimenggongchang】