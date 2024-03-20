出差10天回家　虎斑貓化身黏人「暖包」　緊貼胸口：不准再離開我

看過這麼黏人的貓咪嗎？一隻虎斑貓非常依賴飼主，主人出差回來後從早到晚緊貼在她的胸口不肯走，深怕馬麻再度離開牠的身邊。



美國一對夫妻養了三隻貓，其中一隻虎斑Chase相當黏飼主，妻子Fifi曾分享一段影片，她出差十天後返家，Chase就像罹患分離焦慮症，立刻撲到她的懷中黏TT，就此不肯與她分開。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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Fifi不斷哀求Chase下去，表明自己要去上班，還試圖把牠緊抱的手扒開；貓咪發出撒嬌的叫聲死不離開，最後伸出手手愛憐地撫摸媽媽的臉龐，讓飼主也相當不捨，安慰牠自己不走了。

直到出差回來的隔天，Chase仍處於分離焦慮之中，緊閉雙眼持續貼在Fifi胸前。男主人Kareem想把牠抱過去還遭到抵抗，讓平常與Chase比較親的爸爸相當不敢置信會被拒絕。

Fifi今年初生了一個女兒，Chase還會與小主人爭寵，持續當一個媽寶貓索討抱抱，Fifi只好一手抱著孩子一手抱貓，讓他們享有平等的愛，笑稱自己同時養了兩個寶寶。

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