撿到流浪貓擔心與家中貓咪夾不來　沒想到會變這樣：奶橘天下無敵

長輩不讓養貓？網友：把貓帶回家，剩下的交給小貓。原住民牴觸小流浪？小奶橘：你只管把我撿回去，剩下的交給我！



鏟屎官遇到一隻流浪小奶貓，怕牠自己在外無法生存，想到家裏剛好還有在哺乳期的貓媽媽，就把小奶貓撿回了家。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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流浪小貓一見到貓媽媽就十分開心，想要去貓媽媽的懷抱裏找奶喝，牠肯定也很想念媽媽的溫暖和香甜的母乳吧。

只是沒想到原住民貓媽媽對牠很是牴觸，貓媽媽對牠哈氣並起身離開。小奶橘手足無措地在周圍嗅來嗅去，不知道是不是在懷念那一瞬間的溫暖。

片刻後，機靈的牠想要從兄弟姐妹們下手，牠想先和貓媽媽的孩子們熟悉起來，這樣或許貓媽媽就不會再生牠的氣了。

只是令小奶橘沒想到的是，牠歡喜地朝哥哥跑去時，自己身上陌生的氣味也讓哥哥緊張，哥哥瞬間拱起脊背做出戰鬥姿勢。

面對貓媽媽的拒絕和哥哥的敵對，小奶橘一時間也不知如何是好，只能蜷成一團呆在原地。

隨後，另一隻小貓湊過來聞了聞小奶橘，並沒有牴觸牠。貓媽媽卻因為這件事很生氣，跑到小貓面前教育牠。好像是在警告牠離小奶橘遠一些。

小奶橘委屈巴巴看着貓媽媽和牠的孩子們嬉笑打鬧，貓媽媽的孩子們身上都乾乾淨淨，而自己身上卻髒兮兮的。牠也好想融入這個大家庭，有兄弟姐妹，有愛自己的媽媽幫自己梳理毛髮。

還好小奶橘是一隻很堅強的小貓，接下來的一段時間裏，牠不停地找機會湊近貓媽媽，和原住民貓媽媽貼貼，也讓貓媽媽熟悉自己的氣味。

對家裏的兄弟姐妹也是，小奶橘會在牠們玩鬧時守在一邊，即使貓媽媽還是會嫌棄的走開，哥哥姐姐們也還是沒有接納牠，但小奶橘一直沒有放棄。

漸漸地，牠能和貓媽媽貼貼的時間越來越久，兄弟姐妹們也不再拱起脊背對牠。

貓媽媽即使哈氣，也會同意牠在自己的身邊待一會兒，好像對牠身上陌生又複雜的氣味越來越熟悉。

小奶橘知道勝利的曙光即將出現，就繼續發揮厚臉皮攻勢，只要貓媽媽躺下牠就會上前貼貼，在貓媽媽身上踩奶，有時候還親親貓媽媽。

貓媽媽也被牠磨得沒了脾氣，看着牠和自己的孩子一起吃奶，原本還想訓斥一下，但小奶橘完全無視。貓媽媽：……這孩子真是

就這樣貓媽媽也只能接受了這個死皮賴臉上趕着貼貼的小崽崽，雖然不是自己親生的，但是這麼黏媽咪的瘦弱可憐崽，貓媽媽也於心不忍吧？

隨後的幾天裏，鏟屎官隨時都能看見流浪小奶橘在原住民貓媽媽身邊喝奶，踩奶的動作也沒停過，而貓媽媽一副放鬆的姿態，很顯然已經全然接受了這隻小奶橘。

貓媽媽像照顧自己孩子一樣，陪牠玩耍，教牠規矩，還幫牠梳理毛髮。

有了貓媽媽和兄弟姐妹的小奶橘不僅乾淨了很多，還活潑了很多。這就是愛和家人的重要性吧？

這個溫馨的故事讓我想到了之前看過的一個故事：鏟屎官收養的流浪貓為了爭寵，把原住民藍貓放生了。(藍貓沒有丟~）

不過話説回來，新貓到家，不管是不是小流浪都請先進行隔離，確定貓貓身體健康，讓牠們互相熟悉味道後再接觸哦~你還見過其他流浪貓攻略原住民的神奇手段嗎？一起來分享吧~

延伸閱讀：布偶貓偷溜出門秒變浪浪 強制被放生7小時 靠這方法才順利回家

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【本文轉自「貓來了」，微信公眾號：aimenggongchang】