貓咪想陪小主人上學　偷偷溜進這地方卻被秒發現　喵：別管我！

網友@sabachikubi 的家裏養了一隻超級粘人的三花貓Okoge，總想陪伴在主人的身邊。



這天，網友的孩子要去上學，Okoge發現後立刻偷偷地鑽進了小主人的書包裏。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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網友叫牠朱來，這貨就一直揮手不肯走。

Okoge：「你快走開啦，我要陪姐姐一起上學！」

網友看到後格外無奈。

其實，這並不是Okoge第一次這樣做了，曾經牠也偷跑進書包裏想矇混過關，沒想到被鏟屎官率先發現。

當時一整個無語和氣鼓鼓，哄了好久才哄好。

說實話，孩子只是想一起上學而已，就讓牠去唄，大不了就讓老師找家長。

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