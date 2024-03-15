貓咪想陪小主人上學 偷偷溜進這地方卻被秒發現 喵：別管我！
撰文：貓與愛的世界
出版：更新：
網友@sabachikubi 的家裏養了一隻超級粘人的三花貓Okoge，總想陪伴在主人的身邊。
這天，網友的孩子要去上學，Okoge發現後立刻偷偷地鑽進了小主人的書包裏。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
+15
網友叫牠朱來，這貨就一直揮手不肯走。
Okoge：「你快走開啦，我要陪姐姐一起上學！」
網友看到後格外無奈。
其實，這並不是Okoge第一次這樣做了，曾經牠也偷跑進書包裏想矇混過關，沒想到被鏟屎官率先發現。
當時一整個無語和氣鼓鼓，哄了好久才哄好。
說實話，孩子只是想一起上學而已，就讓牠去唄，大不了就讓老師找家長。
延伸閱讀：懷孕貓媽被車撞傷 貓爸心急如焚守候在身旁 誰說貓咪沒有感情
+28
放養貓咪14年間常到大學旁聽 校長大費周章為這「研究生」立雕像每年都給小貓拍照 不知不覺快10年了 這特殊分身術月曆網民喜歡好色小貓想偷窺鏟屎官洗澡結果頭被卡住 更被網民揭穿：牠是慣犯膽小黑貓因主人一動作被嚇得炸毛 背後藏過去傷心故事網民超體諒上門餵貓卻引來貓咪既好奇又害怕 社恐貓：你誰呀？幹嘛來我家？家裏衣服散一地 以為有大盜入侵 回頭細看結果發現這小貓賊
【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】