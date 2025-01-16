寵物健康聯盟於「香港寵物節2025」免費替寵物健康檢查仲有嘢送！

寵物健康聯盟｜去「香港寵物節2025」除了可以替一眾主子買零食、糧食之外，還可以藉此機會找專家免費幫寵物做身體檢查！2025年2月6日至9日香港寵物節舉行期間，由寵物界多個權威機構、獸醫及專家組成的寵物健康聯盟將為一眾貓狗主子提供免費寵物健康檢查服務，完成後還可獲贈精美禮品。想知點登記？即睇下文！



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寵物健康聯盟將於2025年2月6日至9日的寵物展舉行期間，為寵物提供免費的健康檢查服務。此外，完成檢查可獲得乾糧或濕糧試食包、美容套裝、寵物主人指南、貓咪外出包或環保袋等精美禮品。

主人帶寵物完成檢查後，可獲得精美禮品。（圖片：寵物健康聯盟）

寵物健康檢查服務分為貓、狗區域

寵物健康聯盟由寵物界多個權威機構、獸醫及專家，包括香港城市大學、香港愛護動物協會、香港獸醫學會、保護遺棄動物協會、香港捏救貓狗協會、香港導盲犬服務中心等組成，是次活動旨在鼓勵主人為健康的寵物進行定期檢查，以保障牠們的健康。

寵物健康檢查服務將分為貓與狗兩個區域進行，狗狗的健康檢查將於香港會議展覽中心 Royal Canin 展位H01進行，而貓咪的檢查則會在SPCA香港總部（灣仔中心）地下進行，以確保牠們在舒適和安全的環境下檢查身體狀況。

寵物健康檢查服務將分為貓與狗兩個區域進行，以確保寵物舒適和安全。（Pixabay）

寵物健康檢查服務登記詳情

有興趣的朋友，只需要在以下連結為寵物登記報名，完成預約後，便會收到經由聯盟發出的WhatsApp確認信息！

報名連結 https://forms.gle/3BSCHmy8BikQnQ9p8



香港寵物節2025

日期：2025年2月6-9日（星期四至日）

時間：12:00-21:00

地點：香港會議展覽中心Hall3（香港灣仔博覽道1號）

票價：HK$30



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