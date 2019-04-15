【日本臭臉貓】天生一副不爽樣　每秒表情都超兇狠

寵物
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提起網紅貓咪，大家都覺得應該要賣萌來吸引注意力。但事實上，霸氣臭臉貓也很有市場。

這隻來自日本的貓咪Coco，便是一隻以霸氣見稱的網紅貓，牠經常以一臉不爽的表情，狠狠瞪著鏡頭。縱然張張不爽臉，像是在生氣般，但令網民極為喜歡。

總覺得Coco樣子很有壓迫感，和這經典海報很像。

一般情況下狗狗比貓咪臉上表情豐富得多，貓咪許多時都是撲克臉。但如果你是貓奴，相信你對家中主子的喜怒哀樂都應能瞭如指掌。不過，如果你養的是這隻不爽臭臉貓咪Coco的話，恐怕你也很難清楚知道，牠是否真在發脾氣。

~點擊圖片看Coco霸氣模樣~

Coco根本就是老板臉，你的上司是否也像這個樣子。（instagram@nao_co5）

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這隻來自日本的Coco，今年已12歲。天生就是一副臭臉，看起來有很惡，好像隨時都要罵人似的。但事實上，Coco是隻喜歡撒嬌的貓咪，當牠在主人懷中時，還是會有柔情的一面。

~點擊圖片看Coco老板臉的變化~

為日本足球隊打氣！（instagram@nao_co5）

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