貓媽剛誕下小B窩裡休息　貓爸上前情深一吻　網民：我被閃瞎了

別人家的貓咪總是令人羨慕，你家貓咪也會有這麼恩愛嗎？這對貓咪夫婦，在短短15秒內，便發放了溫馨的家庭照，以及情侶的放閃親吻照，令一眾網民大呼：「真的浪漫極了！」

影片只有短短的15秒，貓咪的動作也不是很多，但已足夠引起網民們的無限聯想。影片開始時，一隻母貓睡在窩裡，還有小貓B在旁。然後，另一隻貓躡手躡腳的走近，看著熟睡中的貓咪，一幅幸福的家庭畫面便出現了。

就是這對貓咪夫婦在放閃！（instagram@catloversclub）

緊接下來，就是放閃時間。貓爸突然伸出手，輕輕碰醒了妻子，但可能妻子剛餵了奶很累，沒有即時醒來。然後貓爸再次輕拍妻子，母貓才醒了過來，一臉迷茫的像是詢問：「怎麼了？」貓爸看看小孩又看看妻子，然後移動了身子，當大家以為貓爸要離開時，怎料接下來的舉動便令網民大為感動，沒想到貓爸突然與母貓來了個深情一吻。

~點擊圖片看貓咪如何放閃~

貓爸來看妻子和小孩了。（instagram@catloversclub）

網民大呼：太閃了

這個親親的畫面，旋即成為網民的熱話。「好暖好有愛」、「沒想到貓咪可以這麼恩愛」、「母貓被弄醒竟然沒生氣，我家貓咪被弄醒一定會氣炸！」、「充滿愛」、「一個甜蜜又溫馨的家庭」、「我被閃瞎了」、「真的很浪漫啊！」

也有網民感同身受的回應，「當然，我的丈夫也會半夜叫聲我！記得當時我剛生小孩回家後，丈夫在半夜突然叫醒我，然後問他的內褲放了在哪個抽屜裡，真的快氣死我了！」