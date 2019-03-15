【泰國狗被處死】日電漁護8小時無回覆　狗主居港朋友斥當局敷衍

日前一隻泰國狗狗疑因走失誤登貨船抵港，最後被漁護署捉走，漁護署日前（13日）回覆查詢時證實，因該狗隻疑來自狂犬病爆發地區，所以已被人道毀滅。 狗主在港朋友Cliver接受訪問時說，曾致電1823及漁護署各部門了解事件，但均被「拖字訣」敷衍了事。事隔兩天，漁護署至今仍未正式聯絡她交代事件。她指，狗主現時只希望取回狗狗遺體火化，但擔心最終因證明文件不足而無法將遺體領回。

本周二（12日），貨櫃碼頭一名員工於Facebook發文指有一隻小狗因誤登一艘由泰國出發的貨船，意外抵港。狗狗其後被漁護署以「疑來自有狂犬病爆發地區，傳播疾病風險屬極高」為由人道毀滅。本港動保人士批評漁護署做法草率，質疑他們沒有按法例至少觀察4天才「處決」；漁護署其後回覆表示，4天觀察只適用於本地流浪動物，並不包括非法進口的動物。

一隻泰國狗狗日前（12日）因誤登貨船到港，當晚即被漁護署人道毀滅。（受訪者提供）

狗主在港朋友：香港法例唔係保護動物出發

記者聯絡到狗主居港朋友Cliver，她接受《香港01》訪問時稱，她13日早上接獲狗主親姊來電求助。她於是在同日由上11時半至傍晚7時半，共花8小時致電漁護署了解事件，但職員每次均以「了解中」回應，著她留下資料等待回覆：「我打去漁護署狗房，有職員就叫我打去檢疫部門；打去檢疫部門，職員又話佢哋淨係處理出入口文件唔清楚。」

事件如今引起軒然大波，但她指，直至今日（3月15日）上午，仍未有任何漁護署職員回覆。她嘆道：「對於漁護署今次做法我唔詫異，佢哋一直都係咁。依家香港法例根本唔係由保護動物出發，而係為咗保護執法者。」

短短兩天已有逾萬名市民聯署，對漁護署做法表示不滿。

狗主希望狗狗以佛教儀式安葬

她透露，狗主對香港極度失望，現時最大心願只盼能領回狗狗遺體。因狗主為佛教徒，她引述狗主希望在港以佛教儀式將狗狗火化。不過她擔心狗狗沒有植入晶片，主人亦未能提供更多資料，最終無法領回遺體：「係泰國根本無入晶片，無證明。」