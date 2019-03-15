【治療犬】金毛尋回犬兄弟成美國機場明星　四處安撫乘客情緒

美國鳳凰城天港國際機場國際機場（Phoenix Sky Harbor International Airport，下稱鳳凰城機場）內有一群特別的職員，穿著「領航小伙伴」的制服，在機場內的不同角落逗乘客玩，牠們就是「機場治療犬」。Enzo和Cooper是其中兩隻治療犬，負責安撫因乘搭飛機而感不安的乘客。

Enzo和Cooper是兩隻近乎白色的金毛尋回犬，在美國亞利桑那州的鳳凰城機場「上班」，專門負責舒緩機場內乘客的不安及焦躁。現年5歲多的牠們由同一主人飼養，於去年成為「機場治療犬」。溫馴可愛的牠們大受乘客歡迎，不論男女老幼一見到牠們也會笑逐顏開。

Enzo和Cooper在美國鳳凰城機場「上班」。（Twitter@emzocooper）

美國鳳凰城機場自2017年起推出「領航小伙伴」計劃（Navigator Buddies），鼓勵狗主帶同牠們的狗狗作為義工加入計劃，為乘客減壓。參與計劃的狗狗必須年滿一歲，而與牠一起當值的飼主則要年滿18歲。每位狗狗義工一星期最少需要當值2.25小時，而每天都會有不同的狗狗當值。

牠們十分受乘客歡迎。（Twitter@emzocooper）

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雖然是義工，但要成為「領航小伙伴」絕非易事，必須符合相關條件。首先，狗狗必須溫馴及外向，喜歡與人親近。另外，狗狗亦必須具有半年或以上的治療犬經驗，而其飼主也須通過FBI的審查。

香港大學早於2017年已引入駐圖書館治療犬「Jasper」。（資料圖片）

多個機場早有治療犬

其實在機場引入治療犬已經愈趨普遍，不少機場也有此措施，包括蘇格蘭阿伯丁機場、多倫多皮爾遜國際機場、悉尼機場、洛杉磯國際機場等等。香港機場雖然未有引入治療犬，但香港大學早於2017年已引入駐圖書館治療犬「Jasper」，在臨近考試期間為同學及教職員提供情緒及壓力支援。