【主人秒崩潰】玩拋樹枝遊戲　狗狗叢林叼出巨樹枝超自豪

許多狗狗都喜歡與主人玩互動遊戲，尤其是丟球執玩具，就算主人拋得多遠，狗狗也樂意替主人叼回。 不過，這隻英國的狗狗卻與眾不同，因為牠撿回來的，並不是主人拋出去的東西，但牠還是洋洋得意地炫耀著叼回來的東西，看來主人還是快點去讚狗狗「叻叻」，免得牠生氣。雖然這經歷叫人哭笑不得，但英國獸醫協會曾警告，主人不要與狗狗玩拋樹枝遊戲，因樹枝可刺破牠們的喉嚨，主人記得留意。

Blue意氣風發地步出叢林，牠似乎覺得自己撿回來的東西沒有問題。（Daily Mail）

這段有趣的短片，拍攝自英國伍斯特郡的Wyre Forest。主人帶著狗狗Blue來到叢林邊散步，並和牠玩遊戲。影片一開始，拍攝著叢林裡有東西在晃動，彷彿有龐然大物要出現。但主人還是輕鬆地拍攝著，因為她知道是自己的狗狗Blue要走出來了。她先前正和Blue玩拋樹枝遊戲，狗狗應從叢林裡把樹枝叼回到主人手中。

~點擊圖片看這狗狗做了什麼如何令主人哭笑不得~

矮叢林在晃動，有東西要出來了。（Daily Mail）

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小樹枝變大了

不過，情況似乎有點不對勁，Blue並不是很大的狗狗，走路時不應撞到這麼多東西。當Blue從密密麻麻的叢林走出時，畫面令主人也大吃一驚。牠口中竟叼著體積龐大的，不是剛拋出的小樹枝，而是又粗又長的巨型樹枝！但Blue還是一臉開心的走出來，更沾沾自喜地衝向主人，完全不覺得自己有問題。

主人表示，她也很奇怪為何Blue走進叢林裡這麼久還沒有出來，正想走趨前尋回Blue時，便聽到有東西從叢林裡要走出來，於是便開始拍片期待。萬萬想不到，Blue竟出人意表地撿出大型樹枝，還洋洋得意的展示牠的戰利品。牠這種不理世俗眼光的行為，實在令主人哭笑不得。

據悉Wyre Forest是英國最大的半天然林地之一，覆蓋範圍包括伍斯特郡和什羅普郡的部分地區，長達26公里。這裡林木茂盛，而Blue叼著的，就是這裡13種樹木的其中一種。