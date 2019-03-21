忠犬拼命追車　熱心人駕電單車上前追問　狠心主人：現在不想要了

狗狗是你生命中的一部份，你卻是狗狗的全部。 近日在泰國街頭，有人目睹一宗棄狗事件，並在網上分享。影片所見，本一隻狗狗拼命地追著一輛汽車，但車主沒有停下來的意欲，更絕塵而去。其後有人開電單車追上，並告知有狗在追車。但車主表示，「那是我養的狗，但現在不想要了。」

狗主就這樣開車絕塵而去，遺下狗狗。（Kat Jaroensuk）

事件發生在3月18日（星期一）傍晚，泰國芭堤雅的一條車來車往的馬路上。拍攝者Kat Jaroensuk當時正開著電單車回家，突然發現一隻狗狗正拼命地追著一輛銀色小貨車。起初她也沒有特別注意，但留心到狗狗一直緊隨沒有放棄，於是她便加快速度，追上了銀色小貨車。

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狗狗一直追著這銀色小貨車，但車主沒意欲停下來理會。（Kat Jaroensuk）

Kat輕拍著小貨車的窗子，看到車裡是一對夫婦。她告訴這對夫婦，在車子後方有隻狗狗在追著，想知他們是否了解情況。而車裡的女子則大聲回應：「是的，那是我們的狗，但現在我們不想要牠了！」並關上了車窗，更加快速度駛走了。

車來車往的馬路，狗狗這樣奔跑其實很危險。（Kat Jaroensuk）

Kat看著這狗狗仍努力追車，於是便拍下短片。她猜想這對夫婦正在搬家，而不想再養這隻狗了。縱然銀色小貨車很快便不見蹤影，但狗狗還是繼續拼命地追。

狗狗已跑得兩掌受傷，但還是拼命追車，要追回主人。（Kat Jaroensuk）

「我實在很傷心難過，但又無能為力。這裡車子很多很快，偶一不慎，狗狗便隨時被撞倒。養寵物是一生一世的事，如果你沒這責任感，就不應去養！」Kat悲憤地說著。