荃灣唐貓離奇失蹤　主人繪地圖盼市民協力尋貓　

不少人把貓狗視作自己的子女，假如牠們突然消失，寵主的感覺猶如痛失至親。 早前（3月29日），荃灣寶石大廈附近有一隻唐貓「芒果」在住所離奇失蹤，貓主連日在住處附近尋找，可怕仍未發現牠的影蹤。

荃灣寶石大廈走失唐貓「芒果」。（受訪者提供）

日前（3月29日）荃灣唐貓「芒果」於寶石大廈住所離奇失蹤，貓主Icy接受《香港01》訪問時表示，她於3月29日晚上發現芒果的貓糧沒有進食跡象，於是嘗試尋找芒果的身影，最終遍尋不果。Icy從而估計芒果大概於至3月29日白天，乘父親外出之際，逃離家門後走失。

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無人察覺芒果失蹤

「我覺得最內疚係，我根本唔知佢幾時唔見咗......」由於芒果偶爾會跟Icy的弟弟一起睡覺，因此沒有為意牠的去向，直至29日晚上，才知道芒果已經失蹤大半天。Icy在29日當晚於大廈搜索至凌晨三點，仍未找到芒果的身影，「防煙門無關實，所以亦有可能走咗出街。」

主人繪尋貓地圖，希望有助尋貓。（受訪者提供）

繪尋貓地圖盼市民能幫忙

Icy每天工餘都會趕回住處附近尋找芒果，範圍包括附近的停車場、公園（包括荃灣公園、賽馬會得華公園）、楊屋道街市等地，她更繪畫出一張尋貓地圖，列出八個芒果最大機會出現的地點，希望網友能幫忙尋找。

曾經有街坊表示，於3月29、30日晚上7至8時，於寶石大廈附近的石壁遷置村遊樂場，聽到有貓叫聲。奈何Icy得知此事時，貓叫聲早已不再出現，她目前認為芒果最大可能往該方向逃走，「最大可能喺石壁遷置村遊樂場，同楊屋道街市後巷。」

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尋貓期間崩潰痛哭

「每日返屋企休息嘅時候，都覺得自己浪費咗啲時間嚟休息。」芒果走失至今已經五日，家人看到Icy每天為芒果奔波，亦曾勸喻她放棄，令她感到無奈，她表示決不會輕言放棄。在尋找芒果期間，Icy多次於街上崩潰號哭，惹來路人側目，「芒果BB果時，突然喺屋企樓下垃圾站走出嚟嗲我，所以帶咗佢返屋企，已經養左十年，好難想像佢唔係屋企嘅日子......」

貓主Icy製作尋貓啟示，望早日尋回愛貓。（受訪者提供）