收容所史上最肥棄貓　體重41磅險破世界紀錄

很多人都認為胖胖的貓狗最可愛，不過體型過肥亦會對健康帶來影響。 美國有隻重達41磅的貓咪被遺棄！牠跟《健力氏世紀紀錄大全》最胖的貓只差5磅！由於牠體型過於龐大，所以行動非常不便，不單無法梳理毛髮，更加無法跳高，所以寄養家庭正循序漸進幫牠減肥。

Barsik超級胖。（Instagram圖片：bigbarsik）

美國有隻重達41磅的貓咪被遺棄！這次肥貓叫作Barsik，牠的家人早前搬屋，發現新屋不能飼養寵物，所以把Barsik和牠的同伴Sukie遺棄了。美國一家專門拯救貓咪的動保收容所「Anjellicle Cats Rescue」得悉後，馬上把牠們救回來，並為牠們安排寄養。

Barsik可說是收容所遇過「最胖的貓」，要為Barsik安排合適的寄養家庭，亦是一個挑戰。由於Barsik身形過於龐大，機構無法用普通的寵物籠運送牠。幾經辛苦，機構才把Barsik送到寄養家長Angelique Luzzolino的家裡。

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過胖導致行動不靈活

Barsik初到Angelique的家時，面對陌生人和環境，牠難免會感到害怕，想躲在傢俱下。可惜牠的身形太龐大，根本沒有傢俱可以藏住牠。

Barsik很熱情、活潑，可惜體重局限了牠的活動範圍，牠沒法跟其他貓一樣正常活動，Angelique指出，「牠很想跟我們一起睡覺，但牠不能憑自己的力量跳到床上。」體重讓Barsik無法跳高，亦無法清潔身體，她補充指：「每次看到牠整理自己的毛髮，都覺得牠很可憐，牠根本無法整理下半身的毛髮。我們唯有幫牠梳毛，讓牠的披毛更順滑。」

Barsik胖到差點找不到寵物籠。（Instagram圖片：bigbarsik）

循序漸進地減肥

Barsik重達41磅，跟《健力士世界紀錄大全》裡「最胖的貓」，體重只相差5磅。雖然過重為Barsik帶來很多不便，但是獸醫建議Angelique要循序漸進幫牠減肥，不能突然改變牠的食量，否則會導致脂肪肝，引起生命危險。

饞嘴的Barsik當然不介意每天進食豐富的晚餐。由於Angelique不清楚Barsik的口味，所以每晚都會準備多款不同的食物給牠，她在Barsik專屬的Instagram寫上：「新媽媽把我視為國王，每餐都有新菜式，任我選擇喜歡的食物，我最初喜歡食罐頭，現在卻喜歡食乾糧。」

目前，Angelique希望可以逐步為牠減肥，待牠回復正常體重的時候，為牠尋找一個可以終老的家庭。

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