【性命攸關】狗狗走失困雪山48小時　海岸防衛隊派直升機營救

近日香港漁護署「處決」泰國走失狗狗的事件，叫一眾愛護動物人士震怒，不少人批評當局不尊重生命，反觀外國對狗狗的性命視如人命般重視。蘇格蘭的海岸防衛隊在訓練時，發現一隻狗狗被困山中，於是出動直升機與熱感應相機，最終成功把狗狗救出。原來，這隻狗狗被困在山上已超過48小時，他的主人也在四處尋找牠呢！

海岸防衛隊細心觀察，才能發現這隻被困的小狗。（twitter@MCA_media）

在本周一（3月11日），小狗Ben與主人外出郊遊時走失了，其後便遇上了超級暴風雨Storm Gareth的襲來。結果，這隻受驚的狗狗，便一直被困在山裡。幸好，在周三時，海岸防衛隊在訓練途中遇到了狗狗，並用直升機將牠救離險境。

~點擊圖片看海岸防衛隊如何山中救狗~

這個白色影，就是狗狗停留著的位置。（twitter@MCA_media）

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熱感應相機尋狗

據悉，海岸防衛隊在蘇格蘭東部的凱恩戈姆山脈附近做訓練，當直升機在300米空中盤旋時，看到山崖邊有白色影子在晃動。於是透過熱感應相機注視著山崖邊，最終發現了一隻在顫抖著的狗狗。幸好這幾天暴風雨已停了下來，提供了一個理想的救援環境。最終海岸防衛隊在約60米的小山丘上，成功把走失了的小狗救走。

海岸防衛隊不時會在直升機上執勤並作訓練。（twitter@MCA_media）

防衛隊隊員表示，狗狗之所以被困，是因為早幾天出現暴風雨，加上積雪關係，因此狗狗只能呆在山崖邊。幸好狗狗及時獲救，牠只是被嚇壞了，而且極之飢餓以及寒冷。在回到基地後，他們已把狗狗送到就近的獸醫診所，最後透過晶片，成功找回狗主。

現在，Ben與主人已重聚，希望牠別再頑皮走失了。