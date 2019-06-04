【狗行為】露肚討摸未必想撤嬌　牠想告訴你另一件事

狗狗平時都是四腳走路，很少把肚子翻出來跟人看。這是因為在牠們看來，肚子是比較脆弱的部位，不能輕易露出來給別人看。但很多狗狗卻喜歡讓主人給牠揉肚子，牠們會高興地仰面扑騰，舌頭伸出，尾巴搖擺，等待撓肚子。這是為什麼呢？

順從行為vs想要你給牠撓肚子

狗向我們展示牠們的腹部有兩個主要原因：作為順從，和想要主人揉肚子按摩。在你進去撒嬌之前，知道狗狗在告訴你什麼是很重要的！

狗狗露出肚皮的順從行為，是試圖表示牠們不是威脅，來緩解當前的緊張狀況。撫摸一隻表現出順從行為的狗，會讓狗更加緊張，因為現在你正在撫摸牠身體非常脆弱的部位！

真正想要腹部按摩的狗通常會表現出以下身體語言信號：

狗狗整體是非常放鬆的； 嘴巴：放鬆，張開嘴，你可能會看到牠們開心得亂甩舌頭； 眼睛：睜開或瞇起，不一定盯著任何東西； 尾巴：放鬆，搖尾巴；

狗狗露出肚皮的順從行為，是試圖表示牠們不是威脅，來緩解當前的緊張狀況。（Pinterest）

相比之下，表現出順從行為的狗會是這樣的：

狗狗整體非常緊張，身體緊繃； 嘴巴：嘴唇向後拉露出一點牙齒或者閉上嘴唇，可能還有很多舔嘴唇的動作； 眼睛：睜得大大的凝視著某個地方，或者當牠們看著你的時候露出眼白； 尾巴：可能是靜止的或搖擺的，但在尾巴底部很有力量； 聲音：安靜或輕柔的哀鳴； 大多數人發現觀察狗的尾巴和嘴最容易，但是要記住搖尾巴並不等於快樂的狗。收攏的、僵硬的、快速的搖尾巴，跟全身放鬆的搖尾巴不一樣！

眼睛：睜得大大的凝視著某個地方，或者當牠們看著你的時候露出眼白。（Pinterest）

為什麼狗喜歡摸肚子？

很難說狗為什麼喜歡摸肚子，狗也不能直接告訴我們！可能是因為狗狗身體的構造，牠們不能用後腳靠到自己的肩膀、脖子和臉。但是牠們真的沒有一個好方法，給自己抓撓肚子！即使我們給狗狗一根不求人，牠們可能也不會用。許多狗真的很癢時，喜歡在地毯或草地上打滾摩擦。想想看讓別人給自己按摩，或者撓背是多麼美好的事情，難怪狗喜歡用讓主人一直摸牠們的肚子！摸狗狗肚子不僅手感超棒，對牠的健康也很有幫助。經常給狗狗的下腹按摩，能促進牠的腸胃蠕動，改善消化不良等問題。而且也不用什麼高超的技巧，主人隨便摸就行，狗狗都會非常開心。

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