狗狗與初生嬰兒相處　6個父母須注意的事

初生嬰兒與狗狗一起生活有問題嗎？雖然老一輩的人經常嘮叨說這問題嚴重，但已有許多科學與實測，都證明這是安全的。但前提是要注意衛生，以及做足準備功夫。

狗狗即將迎回小主人，這是大家都非常開心的。主人預想的狗狗陪伴孩子成長的計劃，已經在眼前了。希望你在過去的幾個月裡，已經為寶寶和狗狗的第一次見面做好了準備。如果你沒有想過，那下面的幾件事情，可以讓狗狗和剛到家的孩子，進行安全的打招呼。這些技巧都不難，但是一定要有耐心。

狗狗第一次見新生兒，做父母要注意這些啊！（點擊看答案）▼▼▼

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讓狗狗見到孩子的那一刻開始，就像主人一樣疼愛孩子，其實是有點不太可能的。在帶寶寶回家後的頭幾天左右，手頭要準備一些好吃的東西。當狗狗在你身邊的時候，只要牠保持冷靜和良好的行為，試著記得給牠一些零食和表揚。盡量讓狗狗看到嬰兒時，都有好事情發生，那牠就會期待孩子的出現。建立正確的關係，讓牠知道孩子也是牠的主人，任何帶有傷害性的行為都是不允許的。如果狗狗對孩子有傷害性的行為，一定要立刻製止解決，一點小的錯誤都可能釀成大錯。

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