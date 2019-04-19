【垂耳狗注意】狗狗耳朵易感染　7個方法教你預防

大多數狗狗的耳朵，都是被毛髮所遮擋著。一旦被感染，便會變得又髒又臭，更有可能引發起不少健康的潛在危機。以下7個方法，可助寵主找出狗狗耳朵污垢的原因，以及防止這種發癢、發炎和其他影響到狗狗耳朵的問題。

狗狗的耳朵一旦被感染，就會變得又髒又臭，是狗狗身上臭味的來源之一。對狗狗來說也不舒服。有幾個因素導致了真菌或細菌感染狗狗的耳朵，包括過敏和耳部毛發過多或水分過多。

狗狗的耳朵一旦被感染，就會變得又髒又臭。（視覺中國）

以下7個方法可以幫助你提前找到原因，防止這種發癢、發炎和其他問題影響狗狗的耳朵。

1、耳朵易感染的犬種

雖然每隻狗都可能會發生耳朵感染，但有幾個品種的狗特別容易。可卡犬和史賓格犬有濃密的毛發，旺盛的毛發蓋住了牠的耳朵，這讓灰塵、碎屑和水分等，滯留在溫暖黑暗的耳道中，為酵母和細菌創造了完美的繁殖場所。所有垂耳品種都有較高的感染風險，特別是那些喜歡游泳和易過敏的品種，尤其容易受感染。

拉布拉多犬喜歡在水中玩耍，並且有易過敏的皮膚和耳朵感染。沙皮犬也容易受到耳朵感染的原因是，牠們的皮膚褶皺很重，耳道很窄，會吸引和截留碎屑水分。

2、找出狗狗食物過敏的來源，健康飲食

食物相關過敏，會導致狗的皮膚和耳朵相關症狀。耳道變紅，發癢，發炎，導致狗過度抓撓和搖頭。這破壞了狗狗耳朵對細菌和真菌的正常防御。過敏測試有助於確定狗的過敏源，然後咨詢寵物醫院，他可以幫助你決定該給狗狗喂什麼食物，對牠比較好。

食物相關過敏，會導致狗的皮膚和耳朵相關症狀。(VCG)

3、預防外部寄生蟲

耳螨蟲可以引起耳朵感染，但是在健康的成年狗中比較少。預防跳蚤和蜱蟲的體外驅蟲藥，一樣可以預防耳螨的侵害。

4、定期檢查你狗的耳朵是否有炎症、分泌物和氣味

健康的狗狗耳朵應該呈現淡粉色，光滑，沒有腫脹和過多的碎屑。輕微的氣味是正常的，但是如果氣味太濃或太甜，狗狗可能是被感染了。當有疑問時，在嘗試治療可能被感染的耳朵之前，請尋求醫生的幫助。

蜱蟲以吸血維生，多藏於狗狗耳背、頸背位置。（Getty Images）

5、洗澡和游泳後，把耳朵弄乾

沒有必要阻止愛水的狗狗去游泳，只要牠們的耳朵在游泳後徹底弄乾。洗澡也是如此，許多人用棉花輕輕地擦乾耳廓和耳朵的開口的水，如果去寵物店洗澡，一定要然美容師把狗狗全身都弄乾，檢查完再回家。

6、定期拔耳毛

外耳道中旺盛的毛發可以起到網的作用，防止水分和碎屑進入耳朵深處，增加感染的風險。拔耳毛是很多狗日常生活的一部分，尤其是在長毛犬中，如西班牙犬、貴賓犬等。雖然獸醫界對是否拔耳毛有一些爭論，但普遍認為耳朵易受感染的狗，應該修剪掉耳毛。

7、適當吃一些含Omega脂肪酸的食物

多年以來，omega脂肪酸一直是用來降低過敏的天然好幫手。Omega-3脂肪酸可以滋養皮膚，減少炎症，從而降低感染的風險。而魚類富含這些脂肪酸，主人有空給狗狗煮兩餐三文魚，可能比吃一堆保健品還有效。

外耳道中旺盛的毛發可以起到網的作用，防止水分和碎屑進入耳朵深處，增加感染的風險。（fb群組「有點毛毛的」圖片）

垂耳的狗由於耳道不透氣，耳根長了厚毛的狗（貴賓、馬爾濟斯），容易分泌大量皮脂的狗（如德牧）都容易引起耳道細菌或真菌的繁殖。主人要記得多幫狗狗檢查耳朵哦。

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