獨留狗狗在家易受壓生病　還有其他壓力來源狗奴必知

狗狗也會有壓力的！人如果積聚了過大的壓力，就會出現各種生理、心理的疾病。同樣的，狗狗也不例外。由於狗狗不能說話，也不能告訴狗主人自己究竟為什麼煩惱，因此狗主應更加留意狗狗情況，包括狗狗的各種壓力源和相關的解決方法。

人如果積聚了過大的壓力就會產生各種生理、心理的疾病，狗狗也不例外。而且，狗狗不能說話，也不能告訴狗主人自己究竟為什麼煩惱。以下，我將給狗主人介紹一些案例，包括狗狗的各種壓力源和相關的解決方法。

飼主們的一舉一動都有可能造成寵物的壓力。（取自pixabay）

常見的壓力種類包括：

1、狗狗被養在較小的空間裏

之前我也說過，為了讓狗狗得到更好的照顧，我建議狗主人選擇室內飼養的方式。但是，我有時會見到一些狗主人在狹小的空間裏，養了很多隻狗狗。這些狗主人，有的是在寵物店裏看到心儀的狗狗就買下來，沒有考慮後果，理由千奇百怪。但是，請狗主人注意，如果一定的空間裏飼養狗狗的過多，就會讓狗狗不安。我給的建議是，在10平米大小的空間裏，小狗狗最好不要超過3隻，大狗狗也不要超過2隻，這是最高的限度。還有就是，開始就住在狹小空間裏的狗狗，因為習慣了影響可能不會很大，但如果是原本生活在寬敞地方的狗狗，突然來到狹小的地方，那就難免會有心理落差。

狗兒長久感到壓力無法釋放時，容易出現憂鬱和攻擊行為。 （取自pixabay）

2、狗狗被獨自留在家中

白天，家裏人工作的工作，上學的上學，狗狗沒有人照料。如果只是寂寞那也就罷了，但是，就怕狗狗會在這個時候發生些小事故。身體不舒服，卻沒有人照顧。狗主人回來時狗狗已經難受很久了。主人們該知道，既然想照料狗狗，就要盡力做到最好，這樣才是負責的行為。

專家指，只讓狗狗在家走動將有損心理健康。（視覺中國）

3、狗狗被其他狗欺負

有的狗狗是被一起生活的其他狗狗欺負，然後被送去醫院就診的。狗狗是群居動物，上下等級之間分得很清楚，位於上級的狗狗如果性格不好，想滿足自己的支配欲，獨占狗主人的寵愛，就會不遺余力地欺負地位處於下級的狗狗。狗主人(最高級)如果教育得好，問題可能不大，但即使是這樣，也不能保證完全不出問題，畢竟誰也不能24小時看著狗狗。因此，如果情況嚴重的話，我建議還是實施分開飼養的方式。

飼主可以透過寵物和同伴的社會化來提昇牠們解決問題的能力。（取自pixabay）

4、狗狗被主人虐待

狗主人的虐待也會增加狗狗的壓力。有一隻狗狗，因為被喝醉了的主人打傷，深夜被送到寵物醫院治療。雖然那個狗主人堅持說自己「只是用捲著的報紙打了牠一下而已」，但是在檢查中我們卻發現狗狗有好多處骨折。這在沒有動物保護法的地方我們對這樣的主人無可奈何。

但我想告訴狗主人的是，受虐待會使狗狗的性格變得極端，具有攻擊性；或者從此一蹶不振，變得膽小怕事；嚴重的還會導致內分泌失調，腎上腺功能退化，可能需要終身治療，而且費用昂貴。如果家裡存在虐待狗狗的現像，我建議不如把狗狗送給別人飼養。

如果狗狗感到有壓力，有時你能察覺到，有時只是狗狗自己在默默承受。想一想，你是否曾經擔心過自己的飼養方法會給狗狗帶來壓力？如果你有這樣的擔心的話，就去咨詢一下醫生吧！因為有些時候，狗主人自己的主觀判斷可能會帶來意想不到的可怕後果。

另外，野生動物雖然過著自由自在的生活，但是它們在享受的同時，也無時無刻不在與天敵、切球、傷病等作鬥爭，主人能給狗狗們足夠的生活保障，那麼讓狗狗們犧牲一點兒自由也不過分。但是，一定要注意這個「稍微」！正如我之前所說的，狗主人也要做好常帶狗狗散步、喂養、維持清潔等工作！

給狗狗減壓不等於嬌慣！

之前我向狗主人介紹了狗狗的壓力源，但是，正如人活在世上不可能沒有壓力一樣，狗狗有一定的心理壓力也是正常的。不過，幫狗狗減壓和嬌慣狗狗是兩回事。如果一味溺愛狗狗，狗狗就會特寵而驕，養成很多不好的習慣。例如，如果主人經常讓狗狗吃「大餐」，那麼等狗狗身體不舒服，需要用粗糧進行調理的時候，它們很可能會不接受粗糧。可見，溺愛狗狗，反而會給狗狗帶來更多不好的影響。

狗狗所有生活習慣的養成都是這樣，與其中途發現不對後再改，不如開始時就想好怎麼做，幫狗狗養成好的生活習慣。

【本文獲「巨小萌」授權轉載，微信公眾號：jumenglive】

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