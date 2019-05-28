【萌寵充電站】肥肉英短「吉屎」任影樓PR　日常任務：阻同事工作

如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣，補充正能量。 這隻肥嘟嘟的英國短毛貓名叫「吉屎」，職業為攝影公司「Byben Studio」的代言人。牠的日常任務就是妨礙同事工作，扭動身上的肥肉撒嬌，及在爸爸Ben拍攝時「攝鏡」。

攝影師Ben於2017年收養了英國短毛貓「吉屎」，從此牠便成為了攝影公司「Byben Studio」的公關，每天待在影樓內招呼客人。

這隻肥嘟嘟的英國短毛貓名叫「吉屎」，爸爸是攝影師Ben。（資料圖片）

▼▼▼點擊看「吉屎」在辦公室如何搗亂▼▼▼

+ 8 + 7 + 6

Ben共養有4狗5貓，「吉屎」就是其中一位寵兒。因家中並無足夠空間安置這麼多動物，所以Ben在徵得同事們首肯後，便決定把「吉屎」帶回公司。「吉屎」本是Ben一位朋友所養的貓，曾經在麵包舖擔任店長，「因為當時我朋友經常返內地做嘢，舖頭員工又唔多理佢。我見到佢咁可憐，諗住反正自己都已經養咗咁多貓，不如接埋牠返嚟養。」

帥氣的「吉屎」絕不會放棄每一個上鏡機會，在Ben的作品中，不時也會看到牠「攝鏡」的身影。（Facebook@Byben Studio）

▼▼▼▼點擊相片看「吉屎」肥嘟嘟的萌照▼▼▼▼

+ 10 + 9 + 8

帥氣的「吉屎」絕不會放棄每一個上鏡機會，在Ben的作品中，不時也會看到牠「攝鏡」的身影。不論是情侶合照還是家庭合照，牠也會厚面皮地加入；但一眾客人不但沒有趕走牠，更被牠逗得開懷大笑，看來這就是「王牌PR」的魅力！