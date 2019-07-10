【狗行為】狗狗討飯吃怎辦？最該訓練的竟是人類

我們在餐桌上吃著飯，狗子安靜的蹲在餐桌旁邊，做乖巧狀，等待著某個時機，餐桌上的主人忍受不了牠乖巧無辜的樣子，夾起一塊肉，伸到牠面前，嗯，計劃實施成功，討肉成功！又或者，家有寶寶，自己坐在嬰兒餐桌上吃著美美的營養餐，一隻大爪子伸過來，沾了點放到嘴裡，小主人，有福要同享呀。以上的場景，鏟屎官們，會不會覺得有點眼熟？

狗狗是對美食和氣味特別敏感的小傢伙，聞到了好聞的氣味，就會跟著氣味走，我們吃飯的時候，飯菜香味，對牠們絕對是抵擋不了的誘惑。可是我們也知道盡量不要給狗狗吃我們人類的飯菜，對於這種情況，我們應該怎麼阻止呢？

可是我們也知道盡量不要給狗狗吃我們人類的飯菜，對於這種情況，我們應該怎麼阻止呢？（圖片來源:mamyinstyle@IG）

1. 讓狗狗留在特定的地方

阻止狗狗進行餐桌乞討，最簡單也重要的就是將狗狗和食物隔離開。當我們準備就餐時，讓狗狗待在一個離餐桌或寶寶餐桌有一定距離的地方，如果我們是在餐廳吃飯，就讓牠待在客廳。如果牠起身走到餐桌附近，我們要把牠趕回去，讓牠繼續待在客廳。這個動作可能要重複多次，但是我們千萬不能鬆懈，必須每次都堅定的趕牠回到牠應該待著的區域。同時配合一個合適的指令，例如「離開」、「過去」等。家裡所有人最好都統一一個指令。當我們堅定的重複了多次這個指令，狗狗可能也會顯得心不甘情不願的，但是牠會選擇按我們的指令要求，離開餐桌，去到牠需要待著的地方。

2. 訓練人

除了狗狗，有時候我們的「隊友」也可能是「狗狗盟軍」，當你正嚴格按照指令在訓練狗狗，離開餐桌，離開BB餐桌，你家其他人（特別是老人家），看不了牠那可憐兮兮的眼神，偷偷的抓一點吃的在手上，悄悄伸到桌子底下，讓狗狗在你這得不到滿足時，突然發現在別的地方有了突破口。別問小萌君是怎麼知道的，實踐出真知啊！所以在一項指令訓練時，需要家裡所有人都統一意見，統一行動，讓狗狗知道，牠無論在桌旁等多久，無論在誰身邊等著，都不會有人給牠分一點吃的。

只要我們有過一次成功，比牠有耐心，牠最終就可能放棄了這種「餐桌討食」，然後我們再不斷強化。當牠不再圍繞餐桌等著我們給牠好吃的，退回了牠該待著的地方，這時候，我們可以在牠等待的區域裡，給牠一點獎勵。讓牠知道，牠不守著餐桌，是正向的事情。

最後，我們需要知道的是，即便是我們有吃剩下的食物，我們也不應該給狗狗吃，我們需要讓狗狗了解，並不是我們吃飯的時候牠不能吃，而是我們的食物牠不能吃。你們家的狗狗，有過餐桌討食的行為嗎，你們是怎麼處理的呢？

【本文獲「巨小萌」授權轉載，微信公眾號：jumenglive】