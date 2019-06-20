【玉林狗肉節】坊間傳言夏至吃狗肉可補身　註冊中醫四字回應

爭議不斷的玉林狗肉節將於明日（21日）開幕，一如往年般激起社會熱烈討論。本周五為中國傳統二十四節氣中的「夏至」，即全年最熱一天。民間傳言指，只要在夏至當天進食狗肉，可促進體內的陽氣運行，達進補之效。本港執業中醫李殷兒對食狗肉表示反對，並指眾多食材均有溫補功效，狗肉並非唯一選擇：「強烈反對！」

民間傳言夏至食狗利補身

坊間對於狗肉節的起源雖無確實記載，但民眾普遍認為是始於一句中國諺語──：「冬至魚生夏至狗，吃了夏至狗，西風繞道走。」據傳夏至是每年陽氣最盛的日子，人們如在當天進食溫補類食材，如狗肉及荔枝，則有助陽氣運行，能補氣補虛。

中醫李殷兒接受《香港01》訪問時，不否認「趁夏至進補」的說法，但她對進食狗肉的做法表示強烈反對。

民間有傳在夏至當天進食溫補類食材，如狗肉及荔枝，可有助陽氣運行。（資料圖片）

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從中醫的角度而言，只有本身體虛的人才適宜在夏至進補。李殷兒解釋道，體虛的徵狀包括怕冷、患有過敏病症（如鼻敏感）、患有慢性痛症、腸胃功能較弱等等。她續指，對這類人來說，最佳的進補日子並非夏至，而是中醫氣節中的「三伏」，始於夏至的一個月後，但原理大致相同。

中醫李殷兒舉出不少同樣性質溫補的食物，如羊肉、牛肉等。（VCG）

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李殷兒指狗肉在理論上確為溫補類食材，但絕非進補的唯一選擇。她舉出不少同樣性質溫補的食物，如羊肉、牛肉等；吃素的人則可以考慮薑茶、紅棗水、黨參等，選擇多得不勝枚舉。 眼見民眾為進補而殺害狗隻，她坦言十分痛心，又希望能以中醫身分，鼓勵民眾選擇其他食材補身，勿再殘殺狗隻。