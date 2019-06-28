【寵物展2019】35蚊買8L貓砂、100蚊16包狗零食　8大會場優惠一覽

為期3天的「優質寵物用品展2019」今天（28日）於會展正式揭開序幕，又到了寵主們掃貨的好時機了。《香港01》為你直擊場內超抵優惠，精明的你怎能錯過。
「優質寵物用品展2019」今天（28日）於會展正式揭開序幕。（吳嘉俊攝）
場內有不少攤檔免費送出各類產品作招徠，看看有沒有心儀產品吧！
【1】家家寵
攤位：B36
讚好及分享Facebook專頁可參加抽獎
頭獎為7L貓砂或400g貓狗糧
【2】Pet Kind
攤位：L01
讚好及分享Facebook專頁即送100g裝狗或貓乾糧
【3】Germisep
攤位：L28
讚好及分享Facebook專頁即送獲贈消毒泡騰片，可清潔家居及對人畜無害
【4】貝絲有限公司
攤位：Z20
讚好及分享Facebook專頁可獲贈「泡泡靈」5ml試用裝，噴於寵物傷口上可殺菌及避免感染
【5】Josera
攤位：F26
免費派發貓狗乾糧，供市民餵飼流浪貓狗
【6】Happy Time Hong Kong Limited
攤位：E39
讚好及分享Facebook專頁可獲3包無酒精濕紙巾
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場內不止有以上免費禮品，亦有不少超值優惠。
【1】 漁極
攤位：C59
優惠價$100買16包狗零食
【2】梵美樂
攤位：D18
優惠價$99可購寵物用防蚤噴霧（原價$268）
【3】Waylun Pet Care
攤位：H01
優惠價$50可購5磅無穀物狗狗乾糧（原價$176-190）
優惠價$50可購5磅無穀物狗狗乾糧（原價$176-190）。（吳嘉俊攝）
【4】威龍優化生活集團有限公司
攤位：D55-56
優惠價$100可購入4款營養補充品，包括蛋白質肉鬆粉、骨骼補、除臭丸等
【5】SENS PET
攤位：B36
新客人即場惠顧寵物攝影套餐，可即減$300元及升級相簿或免周末附加費（價值$300元）
【6】Petisserie 寵‧愛點
攤位：D15-16
優惠價$100可購入4款寵物養生湯水
【7】森億國際 (香港)有限公司
攤位：K22
讚好及分享Facebook專頁即可以優惠價$35購入「PURE」7L有機豆腐貓砂或「Cat Paws」8L貓砂（原價$90）
【8】Hot Tails Salon
攤位：Z11
惠顧滿$300元即可參加抽獎，大獎為免費剪毛乙次
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「第7屆優質寵物用品展2019」
舉辦地點：香港會議展覽中心Hall 1A-1B
日期及時間：
2019年6月28及29日（星期五及六）中午12時至晚上9時
2019年6月30日（星期日）中午12時至晚上8時
票價：港幣$30元
所有寵物免費入場*