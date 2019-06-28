【寵物展2019】35蚊買8L貓砂、100蚊16包狗零食　8大會場優惠一覽

為期3天的「優質寵物用品展2019」今天（28日）於會展正式揭開序幕，又到了寵主們掃貨的好時機了。《香港01》為你直擊場內超抵優惠，精明的你怎能錯過。

「優質寵物用品展2019」今天（28日）於會展正式揭開序幕。（吳嘉俊攝）

場內有不少攤檔免費送出各類產品作招徠，看看有沒有心儀產品吧！

【1】家家寵

攤位：B36

讚好及分享Facebook專頁可參加抽獎

頭獎為7L貓砂或400g貓狗糧

【2】Pet Kind

攤位：L01

讚好及分享Facebook專頁即送100g裝狗或貓乾糧

【3】Germisep

攤位：L28

讚好及分享Facebook專頁即送獲贈消毒泡騰片，可清潔家居及對人畜無害

【4】貝絲有限公司

攤位：Z20

讚好及分享Facebook專頁可獲贈「泡泡靈」5ml試用裝，噴於寵物傷口上可殺菌及避免感染

【5】Josera

攤位：F26

免費派發貓狗乾糧，供市民餵飼流浪貓狗

【6】Happy Time Hong Kong Limited

攤位：E39

讚好及分享Facebook專頁可獲3包無酒精濕紙巾

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場內不止有以上免費禮品，亦有不少超值優惠。

【1】 漁極

攤位：C59

優惠價$100買16包狗零食

【2】梵美樂

攤位：D18

優惠價$99可購寵物用防蚤噴霧（原價$268）

【3】Waylun Pet Care

攤位：H01

優惠價$50可購5磅無穀物狗狗乾糧（原價$176-190）

優惠價$50可購5磅無穀物狗狗乾糧（原價$176-190）。（吳嘉俊攝）

【4】威龍優化生活集團有限公司

攤位：D55-56

優惠價$100可購入4款營養補充品，包括蛋白質肉鬆粉、骨骼補、除臭丸等

【5】SENS PET

攤位：B36

新客人即場惠顧寵物攝影套餐，可即減$300元及升級相簿或免周末附加費（價值$300元）

【6】Petisserie 寵‧愛點

攤位：D15-16

優惠價$100可購入4款寵物養生湯水

【7】森億國際 (香港)有限公司

攤位：K22

讚好及分享Facebook專頁即可以優惠價$35購入「PURE」7L有機豆腐貓砂或「Cat Paws」8L貓砂（原價$90）

【8】Hot Tails Salon

攤位：Z11

惠顧滿$300元即可參加抽獎，大獎為免費剪毛乙次

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