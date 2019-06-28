【寵物展2019】貓狗特色補健品熱賣　花膠、滴雞精低至$25有交易

年度寵物界盛事「優質寵物用品展」今日開鑼，活動將於6月28日至30日（星期五至日），一連三日假香港會議展覽中心展覽廳1AB舉行。除了一般的貓狗糧外，會展售賣的補健品也是暢銷貨，《香港01》記者今日到了會場，為大家介紹。

每年寵物展都會有各式各樣的寵物產品，有不少寵主更會帶同購物車大手入貨！今屆展場內有多款滋補養生的補健品，《香港01》將會帶大家到現場率先觀看各款特色補健食品、零食！

花膠蟲草花滋補零食

狗狗都要識養生，先可以健健康康、長命百歲。本地風乾零食品牌GRABDEE及UNCLE FREE的口味眾多，包括鯊魚潔齒骨、紐西蘭原粒青口、原隻花膠，部分更加入蟲草花，有助補腎、降血壓，對預防冠心病大有幫助。

購買地點：J15&J16 TOPVALUE

Grandee會場特價100元4包。購買地點：J15&J16 TOPVALUE

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以營補營凍乾器官粉

要「以營補營」，不妨試試紐西蘭品牌PON的天然器凍乾官粉，他們推出胎盤粉、臍帶粉、生脾粉、生眼粉、生骨髓、生骨粉、腎臟粉、胸腺粉，為不同器官提供營養。負責人王先生指，骨髓粉有助於患癌犬隻、胸腺粉有助提高犬隻免疫力。

購買地點： B50 PON

PON各款天然凍乾食品，價格由$28起。

貓狗專用「滴雞精」

近年流行服用「滴雞精」補身，就連狗狗也不例外！台灣製做的寵幸滴滴精華系列，分別以黑羽土雞、黃金蜆、七星鱸魚，製成保健精華，透過食療改善貓狗身體虛弱問題。同場還有川貝鱷魚肉湯，能改善貓狗氣管敏感。

購買地點：C15&C16幸活

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羽衣甘藍抗癌零食

羽衣甘藍是歐美大熱的蔬菜，全因它含豐富維他命，營養價值高，更具有抗癌功效。有好東西當然要跟狗狗分享！

系列共有三個口味，包括南瓜、紅莓、羽衣甘藍，南瓜促進腸道蠕動，紅莓改善泌尿系統，羽衣甘藍有助抗癌！香港市面上絕少以羽衣甘藍製作零食，負責人指半年前引入香港時，更是獨家零食！

購買地點：B29 鈴蘭堂

羽衣甘藍

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