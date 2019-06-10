【貓狗行為】獸醫沒說出口的　9個養寵物常犯錯誤

很多人可能因為喜歡小動物，立志成為一個寵物醫生，但後來發現這項工作也不容易，跟兒科醫生有得一拼。其實有哪份工作是容易的呢？來看看一些寵物醫生多年來得出的經驗，以及他們想告訴主人的一些建議。

1. 因為貓狗不會說話，所以主人的描述很重要

主人們必須描述貓狗所有的症狀，以及相關的問題，比如狗狗有明顯症狀已經多少天了、你第一次注意到狗狗有異常是什麼時候、你給狗狗吃過什麼藥了沒？寵物醫生問這些，不是為了批評你，不好好照顧狗狗。而是用來評估狗狗的病情。貓狗不會說話，只能由主人代勞。

2. 不要給貓狗餵生肉

不要隨便給貓或狗吃生肉，挺危險的。因為生肉裡面有很多細菌，會直接導致狗狗腸胃裡菌群失調或腹瀉。另一個原因就是會有寄生蟲，煮熟的食物裡面寄生蟲基本會被殺死，而生肉不一樣，特別對那些不定期體內驅蟲的狗狗，非常危險。如果你想給貓狗餵生肉，最好諮詢寵物醫生，讓他給你建議。

3. 如果貓狗的飲食平衡，不需要購買維他命

優質狗糧裏，已經幫狗狗配比好所需營養，含有所有必需的維他命和礦物質，因此無需購買額外的營養品。但如果你是自製狗糧，最好在諮詢寵物醫生，它會給你建議可以再給哪些維他命。缺了才補，多補反而對貓狗的身體有害。

不要隨便給貓或狗吃生肉，挺危險的。因為生肉裡面有很多細菌，會直接導致狗狗腸胃裡菌群失調或腹瀉。（Getty Images）

4. 不要給貓狗用人類用藥

其實很多主人都會用按經驗給貓狗用人用藥，因為覺得給貓狗看醫生很貴。但寵物醫院也經常接到疾病拖了很久的貓狗，都是主人用藥之後發現沒效果，才帶來醫院。一般情況下，如果主人不是懂得藥理之類的，不要隨意給貓狗用藥，特別是給人用的藥。

5. 貴婦狗、芝娃娃、博美犬等小型犬，才是咬寵物醫生最多的狗

你可能會覺得寵物醫院都會比較怕一些大狗，像鬥牛犬或者羅威納犬等比較兇猛的犬種。但事實上，很多醫生坦言，貴婦狗、芝娃娃、博美犬等小型犬，才是咬寵物醫生最多的狗。很多主人會驕縱家裡的小狗，但卻不告訴醫生狗狗會咬人需要注意。而且，狗狗咬男的醫護人員的機率，比女的醫護人員大的多。所以現在寵物醫生會更多防範小狗，而不是大狗。

很多醫生坦言，貴婦犬、吉芝娃娃、博美犬等小型犬，才是咬寵物醫生最多的狗。（Getty Images）

6. 寵物醫生沒辦法解決行為問題

有些狗狗有嚴重分離焦慮，會經常舔舐自己的手腳，導致那裡的皮膚潰爛發炎。但是！寵物醫生並不能解決這個問題。即使寵物醫院給狗狗開一些鎮定劑，也只是治標不治本，狗狗還是會因為分離焦慮不停舔爪子。所以遇到這種無能為力的情況，請去找訓犬師解決狗狗分離焦慮問題，而不是一直埋怨醫生醫術不行。

7. 伸縮牽引繩其實也很危險

有些主人為了給狗狗自由，會給它們用伸縮牽引繩。但事實上，如果你不夠熟練使用，而且狗狗會爆衝的話，伸縮繩會給你和狗狗都帶來傷害。比如狗狗在和其他狗打架時受傷，而且主人沒有快速做出反應，讓狗狗和其他狗纏繞在一起你撕咬。所以如果你的狗狗會爆衝或是喜歡打架，而且你不能很好使用這款繩子，最好不要買伸縮牽引繩。

遇到這種無能為力的情況，請去找訓犬師解決狗狗分離焦慮問題，而不是一直埋怨醫生醫術不行。（VCG）

8. 給貓狗安樂死是一個非常艱難的決定，但有時是最好的選擇

對於主人和獸醫來說，給貓狗安樂死是一個非常困難和痛苦的決定。每個主人都想再盡力試試看別的方法。但如果貓狗的病可能真的治不好，不管手術還是藥物可能都沒有幫助的話，那麼最好讓你的貓狗擺脫痛苦，而不是苟延殘喘。

9.寵物醫生不只是一個工作

大部分的寵物醫生也很喜歡動物，會記得他們看過的貓狗。如果能治好一隻貓狗，他們也會非常興奮。他們撫摸垂死動物柔軟的手，並在它們死去時也非常不捨。他們給寵物主人帶來壞消息時自己也會悲傷，並幫助主人做出一些最困難的決定。他們觀察貓狗的痛苦，並儘力安慰它們。面對無理取鬧的主人，有時即使他們很生氣，也會保持鎮靜。

如果貓狗的病可能真的治不好，不管手術還是藥物可能都沒有幫助的話，那麼最好讓你的貓狗擺脫痛苦，而不是苟延殘喘。（VCG）

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