【狗行為】狗狗整日討吃　兩招教你判別牠們是否夠飽

狗狗老是跟著你，打開什麼東西吃時，都過來討吃，並用楚楚可憐的眼神看著你手中食物。是否真的要再餵給牠吃呢？大家要留意，狗狗天性就是喜歡吃東西，要判斷狗狗是否吃得夠，可考慮用手去摸狗狗肋骨，從而判斷出牠是過瘦，以及牠便便是否可抓起來。

主人已經按狗糧包裝袋上的分量給狗狗餵食，但是很多狗狗好像每天都吃不飽。只要主人一打開包裝袋，發出塑料袋子的摩擦聲，它們就會立馬跑過來，用水汪汪的眼睛看著你，希望你能分它一半。有的狗狗還會在外面吃草、吃垃圾，甚至還會吃屎，都會讓主人懷疑自己是不是餓著它了。狗狗天性就喜歡吃東西，有的狗狗甚至會吃到吐出來，再把嘔吐物吃進去。所以怎麼看出來，狗狗究竟是餵太少，還是只是在討食？

狗狗天生喜歡吃東西，可以說是來者不拒。（李孫彤攝）

這些跡象表明主人餵狗狗太少了！

看狗糧包裝袋，上面會根據狗狗的重量，標明狗狗的餵食量。有些主人換糧之後，還根據以前的狗糧量給狗狗餵食，其實每種狗糧的餵食量都不同，主人要重新看看。

看體型和肋骨。有些狗看起來就非常瘦，如靈緹犬，而其他的狗一般不會瘦到每一根肋骨都很明顯。當你沿著狗的胸腔伸出手時，你應該能感覺到兩三條的肋骨，或者根本摸不到肋骨，狗狗這樣的體型是健康的。但如果能狗摸到狗狗的很多肋骨，基本上狗狗就是吃太少了，如果不增加餵食，狗狗會越來越瘦。

如果最近狗狗運動的時間變長了，可能需要修改狗狗的食物攝入量。（VCG）

根據狗狗的運動量，如果最近狗狗運動的時間變長了，可能需要修改狗狗的食物攝入量。現在很多狗糧說明上，也會根據狗狗的運動量分餵食量。如果你餵的狗糧沒有，最好就加多一點狗糧。

根據狗狗的便便，如果狗狗吃的比較少，便便會變得非常硬跟石頭一樣。正常的狗狗便便應該是剛剛好抓起來。

主人可以根據上面的情況，酌情給狗狗增加食物。（資料圖片）

主人可以根據上面的情況，酌情給狗狗增加食物，但不能太多。但某些情況下，狗狗就算吃得再多也會越來越瘦，大部分是胃腸道問題或內分泌失調，可能是糖尿病、庫欣病、甲狀腺機能亢進或胰腺問題等，需要到醫院做進一步檢查。

狗狗討食，主人要阻止嗎？

排除上面問題，狗狗隻是單純在討食！我們在餐桌上吃著飯，狗子安靜的蹲在餐桌旁邊，做乖巧狀。等待著某個時機，主人忍受不了它乖巧無辜的樣子，夾起一塊肉，伸到它面前。嗯，狗狗計劃實施成功，討肉成功！

它們是機會主義者，它們會做對有用的事情，一步步試探，一步步逼近拿到好處。這就是為什麼一旦狗狗從飯桌上吃到一口食物，每次你吃東西的時候，它們都會在飯桌旁邊討吃的。它知道在飯桌邊討食是有效的，可能還會再次奏效，就會不斷嘗試。狗狗之後就會做各種事情討吃的，扒我們的褲子，笑著看主人，還是一直嗚嗚嗚叫直到主人給吃的。主人每一次給吃的，都是對狗狗討食行為的強化。

說完了狗狗為什麼總是很有耐心討食，接下來說說怎麼糾正！

不要在餐桌、沙發、廚房，或它們目前討食的任何地方餵狗狗。不要再有事沒事就給狗狗一口！如果你想讓它們吃一口你的食物，給之前應該讓狗狗坐下。狗狗用爪子扒你的腿。別理它！不要看狗狗，也不要給它任何回應！狗狗吠叫要求你。忽略它！不要給狗狗任何它想要的食物、關注等等。

不是狗狗飯點的時候，不能給它任何獎勵，即使是狗糧！把狗狗用牽引繩，綁在遠離飯桌的地方上。這樣它就不能向你討食，也不能偷吃食物。最終，狗狗會在你吃飯的時候，學會在那個地方安靜呆在，也不需要牽繩。如果狗狗已經有了經常趴著的墊子或狗床，這種方法效果最好。

當然每個人對狗狗行為的容忍程度不同，比如有些有小孩的家庭，是絕對不准狗狗跟孩子討食。因為這可能會變得更危險的搶食。有些主人覺得狗狗這些無所謂，給狗狗吃一點沒關係。蘿蔔青菜各有所愛，主人可以按著自己的喜歡對狗狗討食進行糾正。但如果因為一些問題，給狗狗餵食量太少了，記得給這些小吃貨加點狗糧。

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