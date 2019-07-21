【寵物訓練】玩具要收拾　訓練狗狗由「籃子」開始

狗狗貪玩，總是把玩具到處亂放。但其實透過簡單的訓練，便可讓狗狗自行收拾玩具。這樣一方面可令狗狗消耗過多精力，同時又能令地方整潔，一舉兩得。

養狗不免要給狗狗買玩具，但是玩具買得多了，狗狗就會把它弄得滿地都是。這裡一個漏食球，那裡一個啃咬玩具，狗狗玩著玩著就丟在地上。雖然收拾玩具好像不會很費時間，但是如果狗狗能夠自己收拾玩具，那肯定是極好的。狗狗收拾玩具的過程，其實也是一個工作，牠們會消耗體力腦力，最後得到主人的獎勵，一點壞處都沒有。那我們要怎麼訓練狗狗自己收拾玩具呢？

要狗狗收拾玩具，最基本是讓牠把玩具放回籃子裏。（影片截圖）

訓練狗狗收拾玩具的步驟

1、讓狗狗認識玩具籃子

準備一個裝玩具的籃子，把籃子放在自己的面前，因為在玩一些扔玩具遊戲時，狗狗自然會叼著玩具回來找主人。然後扔狗狗的玩具。當狗狗叼著玩具回來找你的時候，指著籃子，或者把手放進籃子裡攤開敲一敲籃子底部。如果狗狗將玩具放進籃子裡面，就把一些零食放進籃子裡獎勵狗狗。因為要在籃子裡獎勵狗狗，所以要根據狗狗的體型準備籃子，最好能讓狗狗低頭就吃到零食。

如果狗狗不把玩具放進籃子裡，別管牠。重新用玩具扔出去讓狗狗撿回來。此時千萬不要試圖強行從狗狗的嘴巴搶奪玩具，這樣只會讓牠覺得這是你和牠在玩遊戲。

訓練狗狗要有恆心，以及一致的指令。（Dogaroo Group@Facebook）

2、嘗試移動玩具籃子

這一步訓練的前提是，狗狗知道玩具必須放在籃子裡。如果狗狗很多次都把玩具收拾進籃子裡，移動籃子離自己遠一小點，並且能看到牠把玩具放進去。如果移動之後，狗狗還是能夠把玩具放進籃子裡，可以繼續移動籃子的位置。如果狗狗並不會這麼做，將籃子移動到自己的面前，重新上一步的訓練。

3、停止跟狗狗玩扔玩具遊戲

一旦狗狗知道玩具要放進籃子裡，主人就可以停止扔玩具了。把玩具散落在地上就好，如果第2步狗狗訓練熟悉的話，牠會知道把玩具放進去，就會有獎勵。

4、添加指令

一旦玩具散落在地上，狗狗也願意去撿起來放在籃子裡，是時候加上指令提示了。在狗狗放下玩具的時候，說“收拾”，然後給狗狗獎勵。不停重複這個操作。

5、添加更多玩具

既然狗狗已經懂得了叼起一個玩具放回籃子裡，聰明的狗已經知道收拾其他玩具也會得到獎勵，但有些狗狗需要主人慢慢訓練。一次在地上放一兩個玩具，讓狗狗收拾之後給獎勵。

（Gettyimages／視覺中國）

訓練狗狗收拾玩具的幾個要點

最好選擇狗狗比較喜歡的零食，牠們會更有東西收拾玩具。

訓練完成後把玩具箱放固定一個地方，短時間內不要隨意移動。

狗狗不知道什麼東西放進去會有獎勵，所以在一段時間內，主人需要盯著牠們，在狗狗放進玩具的時候即使獎勵，但如果狗狗把紙巾等放進去，忽略然後拿出來就好。

這個訓練需要主人耐心點。或許當你把玩具扔出去後，狗狗並不想把玩具扔進籃子裡，而且跟你玩追逐遊戲，忽略牠就好。主人越冷靜專注，狗狗就越容易做到。

不要太激進，這只是一個加成技能，即使沒有訓練成功，把它當成和狗狗在玩遊戲就好。

當狗狗在訓練中出現注意力不集中的情況時，不要勉強，讓牠休息一會兒再繼續。

教狗狗清理牠們的玩具不僅對你的家庭狀況有好處，對狗狗也是一種精神刺激，對你們兩個來說也是一段親密的時光。你只需要一個籃子，狗狗玩具和一些美味的零食即可，就可以讓狗狗自動收拾玩具，何樂而不為呢？

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