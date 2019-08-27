【狗狗冷知識】狗狗餵食7大常犯錯誤　別讓狗狗變成「玻璃胃」！

養一隻狗，玩具、籠子等東西可以省，但是給狗狗吃的東西，一般主人都不會省。但是一些主人就算給狗狗買了很貴的糧，還是發現狗狗有各種各種的問題，要么吃不胖、要么胖過頭、玻璃胃、挑食等等問題，其實這些歸結起來，很多都是主人餵養的方法不正確。

一起來看看大多數主人容易犯的餵食錯誤：

錯誤1：只用肉餵狗

狗狗經過幾千年的馴化之後，已經從完全的肉食動物變成了雜食動物，不僅要吃肉，還要一點蔬菜水果。一些主人覺得只給狗狗吃肉，牠就能長得更強壯。但是這樣餵狗不僅花更多錢，而且蛋白質過高的話狗狗消化不了，還會拉稀。很多營養物質，但吃肉類絕對是不夠的，所以要其他事物做補充。

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錯誤2：只餵一種食物

雖然好處多多，但單一食物不應該成為主食，比如米飯，比如肉等。多年前，對狗的呵護還沒有今天如此精心的時候，都是當地什麼東西最多，狗就吃什麼。在北極，狗主要以魚為食；在美國南部，狗主要食物是玉米麵包；在歐洲，是土豆；……單一的食物來源，使得狗非常容易生病。

錯誤3：給狗狗吃主人高油鹽的東西

不少農村，狗狗是跟主人一起吃的，主人吃什麼狗狗當天就吃什麼。但主人的食物裡面有過多的油鹽，對狗狗的身體不好，吃久了容易掉毛，還容易得胰腺炎。辛辣的更是不行，會導致狗狗腸胃的不適。可能你覺得土狗都這麼餵，身體好著呢！如果你願意拿狗狗的生命開玩笑，那請隨意。

錯誤4：只給內臟＋白飯

之前跟一些主人聊天，發現不少主人的爸媽，喜歡給狗狗餵內臟+白飯，覺得這個組合會讓狗狗長得白白胖胖。確實會白白胖胖，不過可能是虛胖，外強中乾。肝臟不管人或是狗狗來，都是不能多吃的。雞肝或是其他的內臟中含有豐富的磷，但是含鈣卻很低。而磷對鈣的吸收會有抑製作用，長期以肝為主食的狗狗就會導致鈣的缺乏。有些狗狗長期吃肝，導致體內維生素A積累過多而中毒。而且內臟都含有大量的膽固醇，那些三高的老人家，應該是深有感觸，高膽固醇會有什麼危害。

錯誤5：給狗狗啃雞骨魚骨

特別是煮熟的雞骨，變得脆而且堅硬，狗狗咬碎之後的骨頭都是一把鋒利的小刀。如果是小骨頭，可能會在狗狗拼命下嚥時劃傷食道。接著，如果骨頭安全到達胃部，如果胃酸也治不了牠，可能會劃穿胃壁。如果劃傷腸道，造成腸內容物回流，很多時候是致命的。

還有的主人喜歡給狗狗啃骨頭，權當補鈣。狗狗啃骨頭補鈣的效果並不大！骨頭里的鈣質不容易被胃吸收，超量吸收不了後石灰化會堵菊花。如果狗狗消化能力不強，會導致消化不良、便秘或腹瀉。

錯誤6：給狗狗餵食不加節制

主人餵食方式不對，要麼不給吃的，要麼突然給很多食物。暴飲暴食。定時餵食，能讓狗狗更加容易消化，而且能估算出狗狗的便便時間，好處多多。

幼犬：購買幼犬糧或者奶糕，慢慢進行換糧，一天3、4餐，知道成年的再慢慢減少。如果怕狗狗一開始消化不好，可以先用水把狗糧給泡軟，再給狗狗吃。

長年犬：狗狗成年之後要換成犬糧，這時牠們所需的營養物質，已經沒有幼犬長身體那麼大，如果還是餵幼犬糧，會讓牠們消化不了，甚至越吃越胖。

老年犬：老年犬主要以老年犬糧為主，不要給狗狗太難消化的東西。

錯誤7：拿著零食當主食

狗狗為什麼那麼胖，大部分是因為主人額外給了很多零食。一般狗糧按說明餵，就能保證狗狗日常的營養。過量的零食，會讓狗狗變得挑食，變成只吃零食不吃狗糧的惡性循環。一般來說，狗狗的零食不應該超過一天食量的10%。如果在訓犬時要給狗狗零食，最後把零食剪成絲狀，避免狗狗吃太多。最好的辦法，就是如果餵了零食，當天的狗糧餵食量就要減少。

每個主人都有自己的餵食方法，如果狗狗身體健康很強壯，那是沒有問題的。但要是狗狗經常生病，出現各種腸胃問題，主人最好想想，是不是餵食方面出了以上問題。要是其他主人用錯誤的方式餵食，也請互相告知，不要讓狗狗受到名為“愛”的傷害。

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