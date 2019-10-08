貓鼻子8個你不知道的功能　鼻碰鼻是在互相打招呼？

貓咪的倒三角形鼻子是貓咪最特別、討喜又可愛的地方之一，除了常常用濕嗒嗒的鼻子跟你『鼻碰鼻』say Hi！你知道貓咪鼻子在牠生命中扮演的各種重要角色嗎？就讓我們一起來揭開貓咪鼻子的8大秘密吧！ 文：墨汁／滔客

貓咪的鼻子是貓咪進食安全的最大輔助，只要聞一聞，牠就會知道哪些食物是可食的，哪些食物具有毒性。（滔客授權使用）

NO.1 貓咪的鼻子是牠最重要的感覺器官

貓咪的鼻腔裏面有超過2億個嗅覺接收器！世界上其他動物嗅覺接收器的數量，遠不及這個數字。貓咪的鼻子是貓咪進食安全的最大輔助，只要聞一聞，牠就會知道哪些食物是可食的，哪些食物具有毒性。

貓咪的鼻子也像私家偵探的竊聽器，會告訴牠同伴、主人剛剛去了哪些地方。貓咪只要聞一聞你，就知道你剛才是去寵物店幫牠買點心來進貢，還是去公園裏餵其他小三，貓咪都知道～

貓咪鼻子最厲害的地方，就是GPS功能，能幫牠導航到牠想去的地方，當然，包括順利回家窩在主人溫暖的懷裏。

小提醒：現代生活裏出現太多化學合成的物品，有些貓咪變成家貓之後也無法維持這種挑選食物『可食性』的能力，所以主人最好還是把貓咪不能吃的東西收好。 現代生活中各種人工香精或是化學味道都會影響貓咪的嗅覺，導致退化，除了家裏少用人工、化學味道的家庭用品之外、貓砂也盡量選擇無香味的，以免傷害貓咪的嗅覺。並且，一定要給貓咪打晶片和帶上項圈，以免不小心從家裏走失卻找不到回家的路。

NO.2 貓咪的鼻子可以告訴牠附近貓咪的狀況

貓咪常用尿液和糞便來標示自己的領土和地盤。一旦貓咪出門了，牠的鼻子就會告訴牠是否有人（貓）侵略了牠的地盤。貓咪的鼻子也可以聞到附近是否有發情的貓咪，因為發情的貓咪會釋放出一種特殊的荷爾蒙，只有貓咪可以聞得到。

小提醒：因為貓咪鼻子可以聞到離牠地盤非常遠發情貓咪的味道，所以有可能會努力想辦法跑出家門、或是在家裏克制不住亂噴尿，最好的方法還是幫貓咪結紮，讓牠少點『想要得不到』的痛苦。

貓咪的鼻子也可以聞到附近是否有發情的貓咪。（滔客授權使用）

NO.3 貓咪的鼻子才是影響胃口的關鍵

貓咪舌頭上的味覺接收器比人類的少很多，所以其實不太嘗得出酸甜苦辣。貓咪想不想吃東西、有沒有胃口，其實是由鼻子聞到的味道來決定的。這也就是為什麼當貓咪生病時，特別是有呼吸系統感染或是鼻腔阻塞相關的症狀時，就會不吃飯。

小提醒：貓咪不吃飯，很有可能是呼吸系統感染，或是生病而聞不到味道，一定要趕快去看醫生哦！

NO.4 互相聞來聞去、鼻子碰鼻子是貓咪的打招呼方式

如果你看到兩隻貓咪互相碰鼻子，聞對方的身體和屁屁，那就是牠們打招呼的方式，意思是：「Hi ！你好，你剛去哪兒啦？最近怎麼樣？」

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