【養貓知識】多貓家庭相處教學　3大貼士避免打架

貓科動物中除了獅子是群居動物，其他貓科動物的生存方式均為半群居或獨居，但是可愛的貓咪越來越受到人們的歡迎，希望能夠同時擁有一隻以上貓咪主人也越來越多，問題遍隨之而來，如果一個家庭同時養幾隻貓咪他們之間可以和平相處嗎？多貓家庭需要注意些什麼呢？今天就讓我們 來討論下。

貓咪可以適應群居生活嗎？



很久以來我們都認貓咪是一種很自我動物，除非到發情交配期才會聚集到一起。隨著對野外生存的貓咪深入觀察研究發現，其實貓咪擁有很緊的社會關係，貓咪社會中成員主要為母貓，她們之間的關係往往是母親，女兒，姐妹，阿姨等，生活在一個固定的公共生活區域，母貓之間共同的責任是保護幼崽和撫養幼崽，而公貓往往游離在這個區域的邊緣，只有一隻公貓可以和區域內的大多數母貓交配。如果有外來公貓進入這個區域，那麼一場他們的「廝殺」在所難免，落難的一方很可能能落魄的離開了。

很久以來我們都認貓咪是一種很自我動物，除非到發情交配期才會聚集到一起。（Getty Images）

當生活環境和資源豐富時，貓咪通常能夠聚集成貓群，這樣更更加有利於養護幼崽保護生活資源。雖然貓群是貓咪生活的一種方式，但是脫離開這個群體，他們完全具備能力獨立捕食或是養育幼崽，所以他們完全可以在一種社會真空狀態下生活。當獨立的隱私空間缺乏，重要資源缺乏，貓咪之間產生了矛盾時，爭鬥失敗或者受不了壓力的貓咪就會主動脫離貓群。所以這就是為什麼你總是可以在社區裡看到獨來獨往的貓咪。



其次就個體而信，貓咪性格也不同，大體上分為高社會需求性和社會需求性。處於貓中心置位的貓咪常常是高社會需求型的性格，就像有些貓咪主人描述的， 他貓和狗一樣，每天準點會在家中熱情的迎接他的到來，這類貓咪會更好適應群居生活。而處於中心位置的貓咪幾乎都是母，而且具有血緣關係，所以當你準備飼養多隻貓咪時，從小生活在一起貓咪兄妹，或是有直接血緣關係的貓咪是非常好的選擇。綜上所述，家庭中若飼養多隻貓咪的條件有兩個，第一要提供給貓咪充足的生活資源，第二盡量選擇有血緣關係的貓咪，或者一起長大的貓咪。

貓咪之間產生了矛盾時，爭鬥失敗或者受不了壓力的貓咪就會主動脫離貓群。所以這就是為什麼你總是可以在社區裡看到獨來獨往的貓咪。（Getty Images）

家庭中的貓咪成員會打架嗎？

多貓家庭的主人往往會告訴你，牠們之間往往是雷聲大雨點小，互相發出恐嚇的聲音罷了。的確貓咪之間的肢體衝突和受傷非常少見，但是這並不說明牠們相安無事。貓咪和狗狗不同，牠們之間不依賴一個穩定的等級制度，由於牠們具單獨狩獵的天性，避免肢體衝突可以減少對自己的傷害，因此牠們寧可通過身體的複雜運動， 面部表情和聲音來表示對對方的不認同。例如你可以在各種貓咪視頻中看到，貓咪弓背，使勁搖晃尾巴，跳躍行走，互相發出滋滋的聲音，這些都表明了牠們之間充滿了敵意。這些受到對方威脅和壓力的情況在人類眼中可能不是很重要，但是對於貓咪的健康確實一個很大的隱患。



最常見的就是貓咪的憋尿行為，在貓咪的自然生活在採食和飲水是合併的一個動作，所以貓咪主動飲水的意義不強。由於室內養更多使用的是乾糧，飲水量的減少會直接關係到貓咪的泌尿問題。當家中貓咪發生衝突時，如果水源唯一，或者分佈太過集中，就會使受到壓力一方的貓咪放棄飲水。其次就是貓砂的使用，受到壓力的貓咪會為了避免壓力而不再使用公用的貓廁，在這種條件的限制下，週期性下泌尿道綜合症往往會出現在這些貓咪身上。



如何避免貓咪之間的衝突？

首先科學安排貓咪的生活空間，第一，盡可能安排他們各自的休息空間，讓他們有自己的專屬空間，第二，提供充足乾淨的水源，在家中多處擺放水盆， 將水源遠離貓廁，保證水源的乾淨，即使貓咪產生矛盾也可以自由飲水，第三，貓廁的數量要和貓咪的數量成正比，原因就是避免壓力的產生。當空間受限時，可以放一些貓爬架，良好的利用立體空間為貓咪增加休息和玩耍的場所。最後也是最重要的一條就是，當你有更多貓咪時，就必須花更倍的精力來關心你的貓咪。希望這些可以幫到你們喔，愛貓的主人。

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