膽小貓抓人很兇？動物行為專家教你9個技巧　令貓咪變親人

無論你的貓咪是否曾經受過傷害、或是你的貓咪來自收容所、道路救援，這些小技巧都可以幫助過度害羞或是膽小的貓咪更有機會踏出牠的小角落，變為更親人、社會化的貓咪。 文：墨汁／滔客

很多人在認養貓咪或是在救援貓咪的時候，都很興奮的期待著一個幸福畫面：貓咪能夠在籠子打開，踏入新家的時候，立即開始像朋友分享的貓咪照片一樣，開心和人互動、無憂無慮的在家裡逛大街、翻肚子，還會找人撒嬌。

但後來你發現事與願違，籠子一打開，牠逃跑了！（要特別提醒剛帶貓咪回家的飼主，讓貓咪出籠子之前，一定要再三檢查家中是否有任何可以逃出去的出口，例如窗戶、紗門、陽台的縫隙、天花板的縫隙等等。貓咪是逃脫能力一流的動物，只要有縫隙或是不堅固的籠子，他們都可以用盡全力破壞及脫逃的。）

在接下來的日子裡，你根本看不見牠，除了吃飯時間你把食物放好離開後，你可能會看見一個匍匐前進的身影，一邊吃一口一邊回頭看看是否安全，甚至還把食物叼出碗外面，拉到椅子、桌子底下的「安全地帶」才敢享用。

平時你的新貓咪可能都躲在黑暗的角落裡。你趴下尋找，唯一看到的是一對發亮驚恐的雙眼，朋友來你家都不知道你有養貓。這時候你可以確定了，你認養的貓咪是一隻比一般貓咪更「膽小害羞」的貓咪——欠缺我們所謂「社會化」的貓咪。但是別擔心，身為主人的你，其實可以幫助這個害怕的小生命、你的新朋友，克服這些恐懼、不安和習慣，讓貓咪踏出牠的「安全區」。

當然，這需要你的耐心和一些時間，以下這幾個小方法提供給你，一定可以幫助你的新貓咪更快脫離恐懼與不好的回憶。

按圖預覽動物行為專家的貼士，如何幫助膽小貓更親人的9個小技巧↓↓↓

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(Mikhail Vasilyev@unsplash)

1. 認知事實：貓咪害怕躲藏並不是你或是貓咪的錯

你領養了這隻貓咪，因為好意將牠帶入你的生命，而99%不是你的行為造成牠本身這麼膽小和恐懼。你必須有正確的認知，了解貓咪會有這些行為是因為牠可能受過傷害，並且從來沒有機會能被正確對待、給予時間空間來「社會化」幫助牠適應和人類一起的生活。

2. 害羞貓最需要的是「耐心」與「同理心」

幫助害羞和恐懼貓克服環境，學習當隻討人喜歡的家貓可能不是那麼容易，通常會讓認養人感到失落無力和沮喪。在收容所常碰到「退養」貓咪的狀況，通常都是貓咪抓人或是無法像家貓一樣「小鳥依人」。但是如果你一開始想要幫助牠，就請你不要這麼快放棄。動物不是人類，牠們無法瞬間聽動人類的語言，你必須要用改變環境和建立習慣的節奏讓牠們慢慢理解、與牠們溝通，但這些都是需要時間的。

貓狗曾經受過的創傷讓牠們害怕人類，但牠們只要經過重複的學習，理解牠在你的家裡不會收到相同過去的傷害，重複夠多次之後，牠的記憶可以被覆蓋，而且能理解及踏出第一步，慢慢開始跟新主人互動。你可以試想要是你發生過很大的意外及創傷，你最需要身旁陪伴你的人陪伴你慢慢重回原本的狀態，而不是試過3次就放棄你，因為你不是不能改變和成長，你只是需要時間。

把貓咪／狗狗退回收容所對牠們來說，比不認養牠們更殘忍，甚至造成更大傷害。環境不斷地改變，收容所再度把牠關進籠子時需要走的程序也會導致她必須再經歷一次恐懼，尤其是原本膽小害怕的貓咪，一旦回到人多動物也多的收容所，牠們的壓力將攀升到最高，必須花非常長一段時間來回復，所以你若沒有準備好耐心和同理心，請不要隨便下決定認養一隻貓狗。

按圖看看這幾隻待領養的貓咪↓↓↓

3. 從「小空間」開始建立安全感

最能讓膽小貓安心的是小小、黑暗（有遮蔽物）的空間。所以當你從外面或收容所帶回一隻貓咪，你一定要先準備一個小環境給牠，未來再慢慢介紹整個家給牠。

給貓咪正確的漸進式適應方式，由小而大的空間應該為以下：

貓咪的小籠子（裡面有小紙盒、貓砂盆、布、食物和水盆）> 可以關門的小房間 > 整個家

當帶貓咪回來的第一天，你絕對不可以直接在客廳把籠子打開，讓牠全家走透透，除非收容所告訴你這隻貓咪是非常親人大膽的貓咪。你應該先佈置一個牠可以當作自己家的小空間給牠，例如選一個足夠牠睡覺翻身大的小籠子，裡面放好布、玩具、飼料、水、貓砂盆或小盒子讓牠玩和躲藏，然後籠子外面用不透光的布至少蓋住三～四邊，留下正面可以看到。這樣的空間會讓膽小的貓咪有歸屬感，牠將會把籠子當作安全的避風港，牠的小地盤、牠的家。牠會慢慢開始想往外探索，但是那是等牠比較安心之後。（用小籠子關著牠對於教牠如何跟人類互動也是很好的技巧，後面會再解釋。）

(Yerlin Matu@unsplash)

4. 盡量保持安靜

讓貓咪緊張的因子除了味道、空間感，最嚴重的莫屬「聲音」了。對於人類來說，大聲的音樂、廣播、電視聲音、朋友聚會的嬉鬧聲可能都是愉悅或是可以忍受的環境背景音，但對於對聲音極為敏感的貓咪來說，這些聲音簡直是快把牠逼瘋了，甚至地板因為聲音的震動牠都會敏感到害怕和不安。所以當貓咪剛來你家的前幾週，盡量不要讓家裡太熱鬧，保持低環境音、講話、放東西、搬東西、看電視、聽音樂、走路腳步聲、開籠子聲等....都要輕輕地，盡量小聲幫助貓咪適應新環境是很重要的。

針對非常害羞膽小的貓咪（例如你觀察到牠就算在自己的籠子裡也肚子貼著地面，沒有放鬆的姿勢、或是食慾不好都不吃飯）你可以在牠所在的房間裡放小聲的「古典音樂」或「貓咪音樂」、甚至YouTube上可以找到貓咪放鬆聲音（例如呼嚕聲），都可以幫助牠更放鬆不緊張。

5. 用平靜的聲音與貓咪說話

貓咪對於音調高低起伏和聲量非常敏感，貓咪剛到你家的時候，你每次與牠的互動都很重要，都是牠一點一滴對你累積信任和建立關係的方式。

你一定要常常和牠說話，在做任何一個動作之前（例如幫牠換水、加飼料、陪牠玩玩具、摸摸）都要先用平靜的聲音和牠說說話再動作，說話方式可以像和小baby講話那樣，絕對不要出現興奮尖銳的高音，也有很多人會唱搖籃曲給貓咪聽而達到不錯的效果。

(Jari Hytönen@unsplash)

6. 食物是建立信任最容易的方式

在收容所裡，我們的經驗是不論多兇悍或膽小的貓咪，99%都會很快被好吃的食物征服，剩下那1%也會在一段時間之後被好吃的食物征服。貓咪剛到你家的時候，若是食慾非常不好，很可能是因為過於緊張，你可以給牠各式各樣的山珍海味來誘惑牠（先不用考慮飼料或罐頭的健康問題，那是長期／遠程才會需要注意的事），先讓牠適應環境和對你產生安心及信任。

碰到非常兇悍或是會出爪、抓人的貓咪，食物也是馴服牠們的最好方法。

首先你一定要先確實將牠安置在上述第3點所說的「小籠子」裡，小籠子不但給貓咪安全感，也減少互動時的難度。你必須選擇非常香的食物，通常我們用條狀的雞肉泥（搜尋雞肉泥可以看到很多長條狀的肉泥可購買）。再來，你可以用布包著手（避免貓咪抓傷你），再拿著很香的肉泥條（記得先擠出一點讓牠聞到香味）放到貓咪鼻子前面。這時，貓咪可能因為害怕而躲開，甚至出手揮打你伸出的食物。不要害怕也不要退縮，慢慢地撿起食物，再度伸到牠鼻子前面，幾次之後牠會比你先放棄，而且牠也會了解，出爪不能將你的手打走，也無法讓你打消互動的念頭，更無法把你打跑。

當牠卸下心房開始想吃你手中的食物的時候，你就擠出更多肉泥給牠吃，吃一下停一下，停止餵食的時候，用包著布的手輕輕摸摸牠的頭和下巴，再伸出肉泥給牠，讓牠知道：人類／主人靠近我要跟我玩的時候，就有好吃的，就有好事情要發生。這樣貓咪對於主人就會慢慢產生正面的印象，幾次之後，你會發現，貓咪不用你主動將肉泥伸過去，你一打開籠子的門，牠就會探出頭來找吃的，眼神還會一副：「肉泥在哪裡呢？」的樣子。

如果貓咪完全不吃肉泥，你可以試著將肉泥抹在牠的鼻子上，或是趁著牠緊張哈起打開嘴巴的時候，把肉泥擠入牠的嘴巴騙牠吃下。貓咪緊張的時候有時無法聯想香味和味道，也不願意嘗試，但牠真的吃到好吃的食物後，信任度和安全感就會上升。

如果上述都無法成功也不用著急，擠一點點肉泥在牠原本的乾飼料上面，等你走了牠可能願意吃吃看，發現好吃了牠就會期待你下次出現餵食的時候，重點是不要放過多、牠吃不完的食物。我們必須讓牠覺得你出現才有食物吃，而不是食物在籠子裡任由牠吃到飽的概念，才有機會增進你和牠的連結與感情。

(Jonas Vincent@unsplash)

7. 等貓咪主動接觸你

當貓咪不緊張了，願意踏出籠子探索時，你要忍耐住，絕對不要伸手抱貓，因為不是所有的貓咪都喜歡抱抱。我們常在收容所裡聽到「我被貓抓了，我要退貓！牠很兇」這樣的狀況，經過詢問才知道，原來主人「強抱貓咪」。強迫貓咪做不喜歡的事情，是不會讓牠習慣你和喜歡上你的。貓咪的個性和牠對你信任度都決定了牠是否會給你抱抱，牠想走的時候你強迫牠，牠一定會想辦法跑掉，最有力氣的是牠的指甲和後腳，所以你等於強迫牠傷害你，牠其實沒那個意思也不是故意的。

膽小貓尤其忌諱人類太主動接觸牠身體（籠子內的親人訓練除外）。尤其貓咪離開籠子，也就是牠認定安全的躲避空間／家。當你看到牠進步願意踏出籠子外時，你一定要讓牠主動來找你互動，而不是你主動。

你可以伸出你手，把手指頭彎區起來做成像貓鼻子那樣，然後讓牠來聞聞你的手。牠今天不靠近你，但你沒有給牠壓力也沒有讓牠害怕，下次、多幾次之後，牠就會親近你了。

8. 使用貓咪費洛蒙

貓咪費洛蒙是仿造貓咪開心安心時所釋放出來的荷爾蒙，這種味道存在環境中，會讓貓咪更容易感覺到安心，目前有很多品牌在販售，都是插電型，只要插在插座上就可以讓環境中充滿貓咪費洛蒙（人類聞不出來這個味道），讓膽小貓更容易適應新環境。

(Paul Hanaoka@unsplash)

9. 正向思考

無論過程如何，千萬不要往壞處想，也不要把貓咪過度情緒化、擬人化！貓咪不是人類，沒有邪惡、報復、討厭等情緒，牠們憑著以前的經驗在自我保護，並不是討厭你、你的家人也並不會故意想傷害你。你是有智慧的人類，你可以協助解決牠的害怕與恐懼甚至環境原因，千萬別覺得貓咪「故意」做了哪些事、「牠為什麼不.....」 你的智慧遠遠超過於牠，牠的反應都是因為你提供的環境和你的動作而造成，所以你絕對可以改變這些事情。

沒有耐心和毅力的話，千萬不要因為一時衝動而認養貓咪或帶貓咪回家；一旦認養了一隻貓咪，請拿出耐心和愛與牠一起學習、練習，把貓咪送回收容所比不認養牠對牠傷害更大。

(Seth Abramczyk@unsplash)

【本文獲「滔客」授權轉載。】