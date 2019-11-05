警犬被迫吸催淚煙涉虐待？漁護署稱需要時提供意見　回覆遺3疑問

《逃犯條例》修訂風波持續，警方除了在各區均有發放催淚彈驅趕示威者，並多次帶上沒有防毒面具的警犬到示威現場，觸動香港動保團體神經。 《香港01》10月24日去信漁護署，就警犬在催淚氣體現場執勤查詢，事隔近半個月，漁護署昨（11月4日）回應指，曾與警方作溝通，有需要會提供支援及協助，但未有回應警方是否虐畜、會否對檢控警務處，以及有否接獲相關投訴等疑問。有動保團體直斥，負責保護動物福祉的漁護署不負責任，甚至有失職之嫌。

前日（10月21日）警犬在零裝備的情況下，被派到元朗示威現場執勤，期間警方曾施放多枚催淚彈。（資料圖片）

警方近日多次帶沒有防毒面具等裝備的警犬到示威現場執勤，期間被迫吸入催淚氣體。日前有動保團體作出聯署聲明，指警方疑違反香港法例第169章《防止殘酷對待動物條例》，使警犬受到不必要痛苦。《香港01》早前向漁護署提出4大查詢，內容包括（一）有否與警方溝通、（二）警方是否虐待動物、（三）署方會否作檢控、（四）有否接獲相關投訴。

▼▼▼點撃圖片放大：看警犬被派到示威現場情況▼▼▼

+ 13 + 12 + 11

漁護署：催淚煙影響動物不能一概而論

漁護署昨回覆指，過往曾與其他設有工作犬隊伍的政府部門聯合舉辦研討會交流意見，包括如何保障工作犬在執勤期間的福利和為牠們提供適當保護等。需要時會向警方提供專業技術意見，並會派出獸醫為相關的警犬進行檢查和提供適當的治療。漁護署獸醫亦曾為近日在元朗執勤的警犬進行檢查，並未發現異常情況。漁護署會繼續與警方保持緊密聯繫，並提供所需支援和協助。至於漁護署有否向警方建議，為前線警犬提供防毒面具等裝備，漁護署便沒有進一步解釋。

至於有不少獸醫明確指出，催淚煙會影響狗隻健康。漁護署就指，催淚氣體由不同的化學成分組成，對動物産生的影響視乎動物的品種、接觸到催淚氣體的時間長短及濃度，不能一概而論。

NPV執行主席麥志豪直斥漁護署：「不負責任」。（資料圖片）

麥志豪斥漁護署：不負責任

漁護署回覆，反映署方曾與警方溝通，但未有正面回應警方有否違反《防止殘酷對待動物條例》（第169章）虐待動物、署方有否作出檢控、有否接獲投訴等3大問題。NPV執行主席麥志豪直斥當局不負責任：「不負責任！保障警犬健康係漁護署嘅職責，佢哋有必要主動介入，唔係等『有需要』，呢個表現好失職。係咪怕咗警方呢？係咪啲警犬死都唔緊要呢？」

他強調不同部門有不同的職責，保護動物福祉是漁護署的職責。縱然目前未有證據支持警方虐待警犬，漁護署都應該主動介入，「佢哋嘅回覆，好似代表漁護署隸屬警署咁。」