主人被「小三」奪走　狗狗失寵樣似足失戀　

愛情中不被愛的才是第三者。台灣桃園飼主房曉仁分享愛犬阿布失寵的照片，這天爸爸坐在沙發蓋著枕頭滑手機，家裏的虎斑貓啾咪趁機鑽進懷裏，1人1貓依偎在一起放閃，一旁的阿布露出委屈的表情，明明也想找爸爸撒嬌卻被搶位，皺眉低頭像是在生悶氣，可愛的模樣讓網友笑翻直呼，「小媳婦失寵啦～」

狗狗看到爸拔跟貓咪放閃心碎低頭。（ETtoday提供，圖／網友房曉仁授權）

畫面中可以看到，阿布坐在沙發的角落，原本想找爸爸撒嬌，但看到啾咪在他懷裏躺下，默默的一旁上內心的演小劇場，皺眉露出委屈的表情彷彿在說︰「爸爸被搶走了...難道是不愛我了嗎？」飛機耳鬱卒一陣子，等到貓咪走掉，趕緊靠在爸爸肩膀磨蹭撒嬌，畫面相當逗趣。

房曉仁先前受訪時曾提到，家裏總共有6貓1狗，年紀稍長的啾咪是成年才到家裏，原主人起初因為找不到人接手養牠所以就四處借放，可能因為常換環境讓牠對人不信任，造就出獨來獨往的個性，「牠都自以為是老大，也很會打我...」，但相處久了，漸漸也會開始找人撒嬌，讓阿布也只能跟著「排隊爭寵」。

照片分享到「米克斯傳奇」之後，阿布可愛又讓人心疼的表情萌暈一票人，網友紛紛留言笑說，「太委屈了啦～」、「感覺失寵了心情鬱悶，快點抱抱牠啦」、「汪： 爸爸不愛我囉？」、「失寵的表情好到位」、「好哀怨喔心疼」、「 不哭不哭，貓咪會偷笑」、「每次看到毛孩在演戲真的好療癒喔」、「太委屈了小媳婦失寵」、「好想給牠抱抱哦」。

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