【武漢肺炎】女子四出救被困貓　疫情不可怕　她最怕遇到這件事

受武漢肺炎影響，在內地有許多寵主被強制隔離，沒法及時趕回家照顧毛孩。 在雲南昆明，有貓咪庇護站義工，留守下來照顧無助貓咪。負責人表示，許多寵主新年外出，原定計劃幾天便回家。沒想到如今被隔離起來，令家中毛孩受苦。她只有奔波搶救，希望盡量救起貓咪，但心底的憂慮一直未除。

負責人花小心表示，如果自己也被隔離，貓咪們便會沒人去照顧。（梨視頻）

武漢肺炎疫情未退，內地許多地區仍被隔離。新年期間，有不少寵主外出旅遊，原本計劃只是幾天便回，沒想到如今被隔離管制，要回家也沒辦法。在雲南昆明市，便有貓咪庇護站義工留守下來，設法拯救無助的貓咪。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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影片訪問了昆明市「花花家貓咪庇護站」的負責人花小心，她指貓咪庇護站在2014年成立，至今已6年，並救起超過300隻貓咪，同時亦積極替浪貓尋找幸福的家。

現時受到武漢炎肺所影響，就連雲南也有許多道路被封閉，許多寵主在過年期間外出，結果沒法及時回家。花小心表示，庇護站從2月7日起，已啟動特別救援行動，已向超過20個家庭提供援助，暫時已救起24隻貓咪，更有8隻是被遺棄的。

怕被隔離貓咪無人照顧

花小心感觸地表示：「我挺害怕的，如果我病了，家裏收留的60隻貓和受委託的貓就沒人照顧了。」

同時她也呼籲，「請大家不要輕信謠言，人和寵物之間並沒有證據證明會交叉感染新型冠狀病毒，呼籲大家不要遺棄寵物。」

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