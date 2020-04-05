90歲公公嚴重失智　忘記親孫女名字　對四腳金孫一直問：餓不餓

「我想在阿公的心中，摳摳佔了很大一部分的位子......。」台灣飼主王瀚琦的阿公高齡90歲，因為失智，漸漸叫不出孫女的名字，但他總是惦記著愛犬「摳摳」，常關心有沒有吃飽穿暖，祖孫情深令人感動。

王瀚琦表示，隨著年紀越來越大，阿公的老人失智的情況越來越嚴重，「以往回家看他時，他還會關心我的近況；現在回家看他時，他的記憶大多停留在他年輕時候了。」直到現在，王瀚琦已經很久沒聽過阿公喊她名字，「但是他卻叫得出摳摳的名字，還會一直問說『摳摳吃飽了沒？』『摳摳肚子餓不餓？』，看到摳摳跟我回家時，就會笑的很開心。」

飼主王瀚琦的阿公總是惦記著的愛犬「摳摳」（按圖放大▼▼▼）

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她將這段暖心故事分享到Facebook社團「有點毛毛的」並寫道，「大家要好好珍惜跟身邊人還有毛孩相處的每一天，毛孩對老人家來說是最棒的陪伴。」隨貼文附上的照片中，阿公坐在沙發上，一手摟著趴在身邊的「寶貝金孫」摳摳，臉上漾起幸福的笑容。

網友們看了紛紛留言，「摳摳才是親孫啦」、「阿公很開心」、「摳摳好好陪阿公喔！」、「摳摳是讓阿公快樂的根源」、「老人與狗，這種畫面最溫馨了」、「好可愛溫馨的畫面」、「真的，老人家需要的是陪伴和關心」、「簡單平凡的幸福最可貴」。

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