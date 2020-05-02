30kg混種狗落山扭計要抱 　爸搬牠回家　竟換旁人這反應

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這個甜蜜的負擔也太沉重了吧！住在台灣中和的米克斯（混種犬）「朵朵」體重落在30幾公斤，日前牠和爸爸邱文成及媽咪一起去烘爐地爬山。沒想到下山時朵朵因為疲憊而坐在樓梯不動，爸爸邱文成只好使出「扛瓦斯桶」的方式抱牠下山，讓不少路過的遊客驚呼連連。

爸爸邱文成接受《ETtoday寵物雲》採訪時表示，烘爐地的樓梯很陡，幾乎2、3層就有涼亭，「可能因為朵朵太胖了，所以到達涼亭就必須休息！」透過照片可以看見，爸爸邱文成一把將原本坐著的朵朵扛在厚實右肩上，而朵朵因為不用自己走路笑得非常開心。

爸爸邱文成提到，下山時同行友人告知下樓對狗狗的膝蓋不好，朵朵太大隻且樓梯又太小，大家擔心牠會踩空滾下樓，所以特別控制牽繩來減慢下樓的速度。沒想到在半山腰時，朵朵就累到屁股坐上層階梯，前腳放在下層階梯不動，所以只好用抱的，「因為太重越抱越上肩，看起來像用扛的，很累……腰會酸……，滿多上樓的人看到一直笑說，『哇～真的好狗命 』！」

照片分享到Facebook社團「米克斯傳奇」，許多網友看完後紛紛留言笑說，「讓我想起扛瓦斯桶的辛苦」、「大家都可以去瓦斯行打工啦」、「爸爸明顯已崩潰XD」、「妹紙～你需要多動少吃喔」、「根本就在重訓……」、「沉重但甜蜜的負擔」、「爸爸有沒有覺得被設計了？」。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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