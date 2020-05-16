小黑狗獲好心人收養　養1年後「現真身」　主人質疑︰是同一隻？

只能說現在的詐騙集團手法越來越厲害了！台灣飼主黃溶璇的爸爸先前騎著電單車在田間小路閒晃時，意外遇見了一隻小奶汪獨自流浪在偏僻處，他深怕狗狗沒人照顧會餓著，於是便把決定權交給對方說「如果你上來我就帶你回家」，沒想到牠就真的自己緩緩走上車，但家人也在一年後才知道，其實這一切都是陰謀。

自從阿公遇見這隻小混種犬的那天後，家裡就多了一隻狗狗，擁有垂垂的大耳朵，還有黑臉小四眼的牠模樣超萌，當時無辜的臉龐讓家人全融化，沒想到隨著日子一天一天過去，牠卻長得越來越不一樣，尤其是那原本的黑臉小四眼，現在卻變成一隻「黃臉汪」，而且明明才過一年，牠卻像是吹氣球般暴風成長變超大隻。

這......確定沒被掉包過嗎？（ETtoday提供，圖／有點毛毛的／網友黃溶璇授權）

「確定是同一隻嗎？」就連飼主都不禁笑說牠是驚嚇包，而前陣子家人帶著毛孩去結紮，沒想到回家後牠卻把舌頭擺在外頭睡了好久才醒，讓阿公差點擔心死，所幸只是因為麻醉還沒退的關係。飼主將狗狗的前後比對照PO至Facebook社團「有點毛毛的」後，網友也紛紛笑回，「養混種犬跟買福袋一樣的概念」、「洗到褪色」、「這種焦糖口味的都超聰明～～可愛又乖巧」、「長大很帥欸」、「好可愛，愛笑的孩子」。

才過一年而已，汪汪的外表變超多，也變得愛笑了！ （ETtoday提供，圖／有點毛毛的／網友黃溶璇授權）

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