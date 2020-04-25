【柴犬】戲精柴看病狂掙扎「七情上面」　獸醫無奈：只是在聽診

相信沒有人會喜歡到醫院，當然柴犬也不例外。但這隻柴犬來到醫院，便開始坐立不安，而獸醫用聽筒碰到牠身體時，牠更發出痛苦的哀號聲。主人被這戲精柴犬弄得哭笑不得，「還沒開始打針呢！」

柴犬露出痛苦表情，但獸醫其實只是在聽診。（twitter@87shiba87）

這段有趣的影片，來自日本網民在Twitter上所分享。當中可到主人帶着柴犬去看醫生，不過獸醫在替柴柴聽診時，柴犬卻擺出了一副痛苦表情。這畫面引起網民大笑，大讚這是隻演技十足的柴柴。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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影片開始時，柴犬Hana已站到病床上，以便獸醫替牠做檢查。不過，當獸醫拿出聽筒聽診時，柴柴Hana已露出不安表情，緊閉起雙眼，甚至發出連連哀號，更一直掙扎想離開。獸醫無奈表示，他只是在做聽診，還未正式開始打針呢！

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主人分享這段影片到網絡後，網民都被柴犬Hana的有趣表情逗得笑了。「還沒打針呢！我要笑死」、「最後用手遮臉臉好可愛，是從貓咪學來的？」、「柴柴的心情我懂！打針真很好可怕……」、「預先把痛苦表情展示，獸醫就會輕手一些？」

事實上還有後續影片，當真的打針時，柴犬Hana影得相當鎮定，沒有掙扎亂動，反而是乖乖地讓獸醫打針呢！

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